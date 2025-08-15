Cierres por el evento ciclístico “Reto Movistar Cartagena” La Cordialidad y La Troncal del Caribe

LaConcesión Autopistas del Caribe informa a todoslos usuarios que, este domingo17 de agosto se llevaráa cabo el evento ciclístico “Reto Movistar Cartagena”, el cual recorrerá parte de nuestro corredor vial. Para el desarrollo seguro de la actividad, se implementarán cierres programados entrelas 5:30 a.m. y la 1:00 p.m. en distintos tramos, con desvíos y operación bidireccional en algunos sectores.

Los cierresse realizarán de la siguientemanera:

Vía La Cordialidad (9006). Calzada sentido Cartagena – Bayunca, del PR 14+500 al PR 0+000.

Ruta alterna: calzada sentido Bayunca – Cartagena operará en ambos sentidos.

Variante Cartagena(90BLC) – del PR 0+000 al PR 9+000, calzadasentido Turbaco – Cartagena.

Ruta alterna: calzada sentido Cartagena – Turbaco operaráen ambos sentidos.

Troncal de Occidente Cartagena– Turbaco. Ambas calzadas, del PR 70+000 al PR 99+000.

Ruta alterna: variante Mamonal – Gambote, calzadasentido hacia Gambote, operará en ambos sentidos.

Troncal de Occidente. Calzadasentido Arjona – Turbaco.

Ruta alterna: calzada sentido Turbaco– Arjona operaráen ambos sentidos.

Troncalde Occidente (9005). Ambas calzadas.

Sin ruta alterna. Tiempo estimado de cierre: 2 horas dentro de la franja establecida (5:30 a.m. y la 1:00 p.m.).

Variante Mamonal – Gambote. Calzada sentido Gambote – Mamonal. Ruta alterna: Calzada sentido Mamonal– Gambote operaráen ambos sentidos.

Estos cierres tienen como objetivo garantizar la seguridad de los ciclistas y mantener una movilidad oportuna durante el evento.

Estetipo de actividades son posibles graciasal mantenimiento continuode la vía concesionada, que asegura condiciones óptimas para su uso. A corte de julio 2025, Autopistas del Caribe ha sellado más de 314.214 metros de fisuras, ha aplicado 15.645 m³ de asfaltopara el sellode baches y ha realizado la instalación y reposición de 159.205 tachasreflectivas. Estas intervenciones permiten contar con una infraestructura preparada para acoger eventos que benefician a la comunidad y visibilizan a los municipios del área de influencia.