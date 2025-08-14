Retroactivo pensional en Colombia: cómo cobrarlo y quiénes tienen derecho al pago este 2025

El retroactivo pensional es el derecho a cobrar las mesadas que no fueron pagadas desde el momento en que se cumplieron los requisitos legales hasta la fecha en que se reconoció formalmente la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.

En el sistema pensional de Colombia es común que el proceso de reconocimiento a la pensión suceda un tiempo después de haberse cumplido con los requisitos. Por lo general, esto ocurre por retrasos en el trámite, inconsistencias o errores en los cálculos de cotización.

Según el Ministerio de Justicia, este beneficio aplica tanto en el régimen público administrado por Colpensiones y en los fondos privados como Porvenir, Protección, entre otros. En el caso de Colpensiones, el retroactivo se reconoce desde el momento en que se haya desafiliado al ciudadano.

Las personas que tienen derecho a reclamarlo son aquellas que cumplieron con los requisitos legales (edad, semanas cotizadas, invalidez, sobrevivencia, pero tuvieron retraso administrativo o judicial en el reconocimiento. Conviene mencionar que, este derecho no podrá solicitarse después de 3 tres años desde que sucedieron los hechos.

¿Desde cuándo aplica el retroactivo?

Para saber desde cuándo aplicar el retroactivo pensional es fundamental tener en cuenta el tipo de pensión, si se trata de pensión sobreviviente, vejez o pensión por invalidez.

Vejez: desde que se cumplen los requisitos de pensión. Hombres 62 años, mujeres 57 años, al menos 1.300 semanas cotizadas (o 1.150 en algunos fondos privados en ciertos casos).

desde que se cumplen los requisitos de pensión. Hombres 62 años, mujeres 57 años, al menos 1.300 semanas cotizadas (o 1.150 en algunos fondos privados en ciertos casos). Invalidez: desde la declaración de invalidez o último pago de incapacidad

desde la declaración de invalidez o último pago de incapacidad Sobrevivientes: desde la fecha de muerte del cotizante o pensionado

Fórmula para cobrarlo en 2025

El cálculo del retroactivo varía según el régimen pensional al que esté afiliado y las circunstancias específicas de su caso. Sin embargo, en términos generales, el retroactivo pensional se calcula tomando en cuenta varios factores.

Lo primero que se debe hacer es determinar cuánto le corresponde recibir de pensión en la fecha en que cumplió los requisitos para pensionarse.

Cada año, la mesada pensional se debe ajustar según el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que certifica el DANE. Si su pensión es de un salario mínimo, se ajusta según el aumento del salario mínimo.

Para este 2025, cualquier retroactivo pensional calculado deberá considerar estos ajustes anuales por IPC o SMLMV desde la fecha de causación de la pensión hasta la fecha de su pago. Esto asegura que el valor del retroactivo conserve el poder adquisitivo que la pensión hubiera tenido en su momento.

Ejemplo de retroactivo pensional en 2025

Supongamos que una persona tenía derecho a pensionarse en enero de 2020, pero la empezaron a pagar en enero de 2025. La mesada inicial era de $1.000.000. Cada año, la mesada se ajustó según el IPC.

Entonces, el retroactivo sería la suma de las diferencias entre la mesada ajustada de cada mes desde enero de 2020 hasta diciembre de 2024 y lo que recibió (que era cero). Para ello:

Calcule cómo habría aumentado su mesada pensional año tras año, desde la fecha en que debió empezar a recibirla hasta el momento en que la paguen.

Sume las diferencias: Sume las diferencias entre lo que debió haber recibido cada mes (según la mesada ajustada) y lo que realmente recibió (que al principio es cero, porque no le estaban pagando).

¿Cómo cobrar el retroactivo pensional?

El pago del retroactivo pensional se podrá realizar directamente con la administradora de pensiones a la que se estuvo afiliado.Este trámite no tiene ningún costo.

Presente el formulario de cada administradora de pensiones junto a una copia del documento que contiene el reconocimiento de la pensión, la historia laboral y copia de su documento de identidad.​ La administradora de pensiones tiene un mes para estudiar la solicitud presentada.​ La administradora expide un documento en el que decide si reconoce o no las pensiones adeudadas y en el caso de que sí las reconozca, ordena el pago de las pensiones atrasadas. Esta decisión debe ser comunicada al solicitante.

Si la administradora niega la solicitud, ciudadano podrá acudir ante un juez laboral para solicitar el reconocimiento y el pago de los meses pendientes. También podrá presentar una demanda laboral, si el valor a ser reconocido es menor a 20 SMLMV podrá hacerlo a nombre propio.