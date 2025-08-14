“Lenguaje de odio y violencia verbal no pueden tener la última palabra”: Registrador Penagos

Cartagena

En el marco del congreso de la ANDI en Cartagena, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, hizo un llamado a la sociedad colombiana para hacer una reflexión profunda y dejar atrás la violencia verbal y el lenguaje de odio.

“El lenguaje de odio y la violencia verbal no pueden tener la última palabra en Colombia. La sociedad colombiana debe reflexionar sobre el rumbo del futuro de la patria. Ya es hora de que líderes y dirigentes reflexionen y contribuyan a moderar ese lenguaje. No puede ser que en Colombia las condiciones personales y políticas sean argumentos para cegar la vida de cualquier persona”, manifestó.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En su intervención enfatizó que todas las entidades deben contribuir para que el proceso electoral se lleve a cabo sin dificultades y explicó que miles de funcionarios trabajan a diario en el calendario electoral y en las garantías para ofrecer mayor transparencia a las elecciones 2026. “El proceso electoral tiene tantos actores que no hay posibilidad de fraude. Debemos unirnos para, entre todos, defender la democracia”, dijo.

La desinformación, una de las preocupaciones en medio del proceso electoral

El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó que la preocupación de la Registraduría radica en la desinformación que se presenta en medio del proceso electoral, que genera situaciones lamentables como las ocurridas en el municipio de Gamarra en 2023, donde falleció una funcionaria.

“Una noticia falsa de unos líderes que instrumentalizaron a unas personas hicieron que una horda se trasladara a la Registraduría Municipal de Gamarra, la incendiaran y quemaran viva a una mujer. una segunda está hoy en estado vegetativo y una tercera mujer con el 40 % de su cuerpo quemado. ¿Y saben qué fue eso? Una noticia falsa, que generó una tragedia, que de pronto ya nadie se recuerda, pero una circunstancia de esa naturaleza a nivel nacional, genera una tragedia inimaginable”, indicó.