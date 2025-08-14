Golpe al contrabando de confecciones en Antioquia: la mercancía fue valorada en $2.440 millones
La Policía Fiscal y Aduanera interceptó un camión en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Copacabana. Tres personas fueron capturadas.
La Policía Fiscal y Aduanera informó que logró la incautación de un millonario cargamento con mercancía de confecciones de contrabando. En total, 36 mil unidades de prendas que habían sido importadas desde el extranjero.
El cargamento que era transportado en un camión fue interceptado por las autoridades en el peaje de la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Copacabana. Al inspeccionarlo, hallaron la mercancía sin los documentos de soporte que acreditaran su ingreso legal al territorio nacional.
Durante el procedimiento, capturaron en flagrancia a tres personas por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando.
“Este importante resultado fortalece los procesos investigativos que se adelantan contra estructuras multicrimen dedicadas al contrabando de mercancías en el país y contribuye significativamente a la disminución de los delitos que afectan la seguridad, la economía legal y la convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia”. agregó la policía en un comunicado.