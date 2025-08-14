EN VIDEO: así delinquen ladrones que usan extraña sustancias para robar a sus víctimas

El pasado julio la señora Sixta Santamaría, de 63 años, fue víctima de una banda delincuencial que, según denuncian sus familiares, utiliza una extraña sustancia para adormecer a sus víctimas y luego robarles sus pertenencias.

Ese día, su hijo Josuad Rodríguez informó que los ladrones no solo abordaron a su madre en la calle, sino que la llevaron hasta su residencia, en el barrio El Carmen, donde también le hurtaron dinero en efectivo. Posteriormente, la salud de la señora se complicó, por lo que tuvo que ser llevada a un centro asistencial.

Sospechoso fue capturado, pero quedó en libertad

Tanto Josuad como su madre interpusieron una denuncia ante la Fiscalía con la esperanza de que las autoridades detuvieran a los responsables y se evitara que más personas fueran víctimas de este tipo de delitos.

Este martes, en la Avenida de la Cordialidad con la carrera 19, una patrulla de la Policía capturó a un hombre cuyas características coincidían con las del sujeto que habría participado en el robo a la señora Sixta. Al conocer el hecho, Josuad acudió al lugar para identificarlo y ampliar la denuncia. Sin embargo, se encontró con una situación que calificó de frustrante:

“Me dijeron que tenía que hacer la ampliación de la denuncia, pero ¿cómo hago yo la ampliación de la denuncia si, supuestamente, las autoridades dicen que ni siquiera tomaron el nombre? Según ellos, no aparecen los datos de la persona capturada por ninguna parte. Y lo peor de todo es que yo he sentido más el apoyo de la comunidad que el apoyo de la misma Policía”, dijo Josuad.

Vecinos alertan ante la modalidad

Rodríguez también explicó que varios vecinos del sector ya venían siguiendo el ‘modus operandi’ de esta banda, esperando el momento adecuado para alertar a las autoridades. Pese a esto, expresó su indignación al saber que el sospechoso fue dejado en libertad, lo que, según él, pone en riesgo a más adultos mayores.

“No es justo que nosotros tengamos que estar en esta zozobra, de que nuestros padres no puedan salir porque van a ser, entonces, también víctimas de la violencia que está azotando a Barranquilla”, precisó.

La familia pide a las autoridades mayor rigor en las investigaciones y medidas efectivas para evitar que casos como este se repitan.