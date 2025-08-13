Alejandro Valverde participará en el Reto Movistar Cartagena: se esperan 3.000 atletas

Cartagena

Este domingo la Plaza de la Aduana se convertirá en el punto de partida de más de dos mil atletas de running y ciclismo que participarán en la segunda edición del Reto Movistar Cartagena. El ciclista español Alejandro Valverde, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el presidente de Movistar Colombia, Fabián Hernández, resaltan la agenda oficial del evento y destacan la importancia de esta competencia deportivapara la ciudad amurallada.

“Estar en nuevamente en Colombia es una alegría, y mucho más pedalear con toda esta energía bonita en una ciudad histórica. El recibimiento, la expectativa es toda para poder disfrutar juntos de una pasión. Que sea esta una gran fiesta de paz y deporte”, afirmó el ciclista español Alejandro Valverde.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para garantizar la seguridad de los participantes, tanto ciclistas como runners contarán con el cierre total de las principales vías y del centro histórico de la ciudad. Más de 500 personas estarán dedicadas a la logística del evento, con el respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDER), la Armada Nacional de Colombia, la Policía Nacional, la Serrezuela, Bioracer, son en total más de 20 marcas que se han sumado a la feria comercial y a la entrega oficial de kits, iniciativas que buscan impulsar el turismo y la economía de Cartagena. Se estima que, entre visitantes, ocupación hotelera, transporte aéreo y consumolocal, el impacto económico superará 10 mil millones de pesos durante el fin de semana.

Por su parte, Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, destacó la importancia estratégica de recibir eventos deportivos como el Reto Movistar. “Este reto es parte fundamental de la apuesta del Gobierno distrital para consolidar a Cartagena como el principal destino de turismo deportivo del Caribe colombiano. Gracias a nuestra inversión en infraestructura, conectividad internacional y la riqueza de nuestros paisajes e historia, estamos recuperando el lugar que siempre nos ha correspondido como sede de eventos deportivos de talla mundial. En 2025 seguiremos avanzando con programas que integran deporte, salud y desarrollo social para fortalecer nuestra identidad”, expresó el mandatario.

“En Movistar Colombia estamos orgullosos de impulsar elReto Movistar Cartagena 2025, con más de 3.000 atletas enciclismo y running, y la presencia de grandes figuras comoAlejandro Valverde y ‘Mochoman’, Óscar Sevilla y Mariana Pajón. Este evento fortalece a Cartagena como epicentrodel turismo deportivo en el Caribe y reafirma nuestro compromiso con el deporte como motor de desarrollo, inclusion, bienestar, y por supuesto la major conectividadpara el país. Seguiremos liderando con pasión y visión elcamino hacia un futuro más saludable” afirmó, Fabián Hernández, CEO Movistar Colombia.

Sábado 16 de agosto:

A las 6:00 a.m. desde la Torre del Reloj, saldrá una rodada de reconocimiento, con los ciclistas invitados, se realizará un recorrido hasta Mar de indias que se encuentra en el km28 aproximado de la vía del mar.

En horas de la tarde los padres y acudientes podrán acompañar a los 200 niños entre 2 hasta 11 años en el Retico que se realizará en la plaza de la Aduana desde las 4:00 p.m. quienes participarán en la categoría Push Bikes mixtas: 2,3, 4, 5, 6 y 7 años y bicis con pedales mixtas: 7, 8, 9, 10 y 11 años.

Durante todo el viernes y sábado desde las 11:00 a.m.hasta las 7:00 p.m. los participantes podrán reclamar su kit en la Plaza de la Aduana.

A las 6:00 p.m. de la tarde se realizará el conversatorio con Alejandro Valverde y Juan José Florián “Mochoman” en latarima principal en la Plaza de la Aduana.

Domingo 17 de agosto:

Cierre de vías: Desde las 4:30 a.m. a 12 m progresivos de acuerdo con el transcurso del evento.

El domingo también estarán presentes: Alejandro Valverde, Juan José Florián “Mochoman” ciclista paralímpico de Movistar Colombia, Mariana Pajón y Victor de la Parte.

Desde las 4:30 a.m. hasta la 12:00 m desde la ciudad amurallada. Desde allí se tomará la Avenida Santander, pedaleando entre las murallas y el mar. Recorreremos el viaducto y sus más de 6 kilómetros sobre la Ciénaga de la Virgen para luego tomar la vía de la Cordialidad. Se continuará hacia El Pozón para tomar rumbo a Turbaco y su exigente premio de montaña, y seguir hasta Arjona para tomar la nueva variante que guiará de regreso, pasando por la refinería de Cartagena.

Frente a la categoría de running, la salida y llegada se realizará en la Plaza de la Armada, los 5 y 10 kilómetros pasarán por el Centro Histórico, Avenida Santander y la Base de la Armada Nacional.