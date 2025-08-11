Bucaramanga

A las 6:00 p.m de este lunes 11 de agosto se convocó este acto en memoria del precandidato presidencial, Miguel Uribe.

Minuto de silencio por Miguel Uribe HOY en Bucaramanga: Líderes políticos hacen el llamado

Líderes políticos en Santander convocaron, hoy 11 de agosto, a un minuto de silencio a las 6:00 p.m, frente a la iglesia San Laureano en el centro de la ciudad, en memoria de Miguel Uribe, precandidato presidencial, quien falleció en las últimas horas.

Cindy Castañeda, activista política de Santander, menciona: “Hoy Santander se une en un mismo sentimiento, dolor e indignación, convocamos a todos los santandereanos a guardar un minuto de silencio".

Por otra parte, recordar que el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, decretó dos días de duelo en la ciudad, como acto de solidaridad a la esposa y familia de Miguel Uribe y en rechazo a la violencia. El mandatario expresó que Colombia está de luto.

