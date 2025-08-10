Campaña de prevención vial impacta a ciclistas y peatones en la vía San Onofre - Cartagena

En un esfuerzo por promover la seguridad vial, se llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a ciclistas y peatones en la vía San Onofre - Cartagena, específicamente en el kilómetro 62 de la Ruta 9005. La actividad, enmarcada en la campaña #MUEVETESEGURO, abordó temas cruciales para la prevención de accidentes y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.

Durante la jornada, se realizaron campañas de concientización sobre las normas y señales de tránsito, así como actividades educativas sobre el correcto uso de pasos peatonales y la importancia de utilizar elementos de protección. Los participantes también recibieron información sobre cómo movilizarse de manera segura en la vía.

Como parte de la iniciativa, se llevaron a cabo pausas activas con los conductores, fomentando la responsabilidad y el respeto mutuo en la carretera. En total, se sensibilizaron a 25 personas y se realizaron 3 campañas de concientización.

El capitán Alexander Flórez Roja, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, comentó: “Estas actividades son fundamentales para crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Seguiremos trabajando para promover una cultura vial más segura y responsable en toda la región”.

Esta actividad representa un paso importante en la construcción de una cultura vial más segura y responsable en la región. Se espera que estas acciones preventivas contribuyan a reducir el número de accidentes y a proteger la vida de ciclistas y peatones en la vía San Onofre - Cartagena.