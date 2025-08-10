Bucaramanga: Asesinan a domiciliario en el Puente El Bueno

Bucaramanga

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Paula Maldonado

Bucaramanga

Un ataque sicarial cobró la vida de un joven domiciliario en Bucaramanga. La víctima, identificada como Fabián David Luna Gómez, de 28 años, fue asesinado a tiros cerca a el Puente El Bueno.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El ataque se registró hacia las 7:25 p.m., cuando, según testigos, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima. Luna Gómez recibió tres impactos de bala, quedando tendido en el piso y sin signos vitales.

Tras el hecho, las autoridades implementaron un plan de cierre de vías y revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento para intentar ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se registran capturas y la principal hipótesis apunta a un ataque sicarial.

