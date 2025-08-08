Juez envió a la cárcel a implicados en escándalo de Vitalogic: podrán apelar la decisión

Bucaramanga

Ocho años después de destaparse el escándalo de corrupción de Vitalogic en Bucaramanga, un juez de la república condenó a cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab) y a un contratista.

Fueron hallados responsables de graves irregularidades en la adjudicación de un contrato de consultoría, que antecedía a un millonario negocio para el manejo de residuos sólidos.

Las penas oscilan entre 9 y 13 años de cárcel y fueron impuestas en fallo de primera instancia, por lo que los sentenciados podrán apelar.

El juez 11 Penal de Conocimiento del Circuito de Bucaramanga sentenció a 142 meses de prisión (11 años y ocho meses) a José Manuel Barrera Arias, exgerente de la Emab.

Rubén Enrique Amaya Vanegas, exjefe de Disposición Final recibió una condena de 13 años de prisión.

César Augusto Fontecha Rincón, exjefe de la Sección Jurídica; Abelardo Durán Leyva, exsubgerente Técnico Operativo; y Abigail León Nieves, exsubgerente Administrativa Financiera fueron sentenciados a 12 años de cárcel.

También fue condenado Jorge Hernán Alarcón Ayala, contratista conocido como “La Calavera”, quien habría estructurado el proceso para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

Por problemas de salud Alarcón recibió prisión domiciliaria, aunque deberá cumplir la totalidad de la condena que sería de 9 años.

El juez Juan Carlos Morales Meléndez determinó que ninguno de los implicados tiene derecho a la suspensión condicional de la pena ni a prisión domiciliaria, negando además la solicitud presentada por Fontecha Rincón en calidad de padre cabeza de familia.

“Se ordena que, una vez quede en firme, se dé la captura y sean privados de la libertad en un centro penitenciario”, precisó el magistrado.

La defensa de Barrera Arias y Fontecha Rincón anunciaron que apelarán el fallo, alegando irregularidades en la valoración de las pruebas.

Fontecha, en particular, sostuvo que existen inconsistencias en las fechas y en la interpretación de correos electrónicos, afirmando que cuenta con pruebas que demuestran que no participó en una reunión clave señalada por la Fiscalía.

Escándalo de Vitalogic en la administración de Rodolfo Hernández

El caso Vitalogic se originó durante la administración del entonces alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien en vida también fue condenado por este mismo proceso.

Según la investigación los implicados incurrieron en delitos de interés indebido en la celebración de contratos; sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La contratación irregular beneficiaba a Vitalogic, firma que buscaba hacerse con un millonario contrato para implementar tecnología en el manejo de los residuos sólidos de Bucaramanga.