Imprudencia de mujer motociclista habría provocado su muerte en Cartagena

Al parecer no guardo la distancia con otra moto chocando en la parte posterior

Los hechos ocurrieron en la vía Variante Cartagena Ruta 90BLC Km 7+800 metros, jurisdicción de Cartagena.

En el hecho, donde se ve involucrado una motocicleta de placas conducido por María José Córdoba Jaraba, de 30 años de edad, quien resulta inicialmente lesionada y posteriormente fallece en un centro hospitalario.

La mujer colisionó contra otra motocicleta y su conductor se da a la fuga del lugar de los hechos.

La hoy difunta transitaba en sentido puente de Turbaco - Pozón, donde no guarda la distancia de seguridad generando la colisión.

