Capturan a cuatro personas en Dosquebradas por presunta corrupción en fiestas aniversarias del 2022

Pereira

Por delitos en contra de la administración pública fueron capturadas cuatro personas, tres de ellas en Dosquebradas y una cuarta en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda.

La investigación se llevó a cabo por varios contratos realizados en las fiestas aniversarias del municipio de Dosquebradas, al parecer, del año 2022, los cuales tendrían irregularidades en su ejecución.

Hasta el momento las personas capturadas son Angélica Raigoza, quien fungía como jefe de prensa de la Alcaldía para la época, Natalia Trilleras Giraldo, quien en esa época era la directora operativa de Cultura en Dosquebradas; Carlón Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría, que maneja una empresa de eventos y Jorge Augusto Arias, quien es el representante legal de la empresa de eventos, undación Marchando por Colombia.

En las últimas horas la Fiscalía imputó los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación; este viernes 8 de agosto, a las 10 de la mañana, los detenidos tomarán la decisión sobre aceptar o no los cargos.