Motociclista murió cerca a la cárcel de Ternera tras chocar con una camioneta en Cartagena

Versiones conocidas por Caracol Radio, indican que un conductor murió tras impactar de manera violenta contra una camioneta, cuando transitaba por la Troncal de Occidente, cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera.

Presuntamente, el hoy occiso se desplazaba en una moto haciendo maniobras peligrosas y levantándola en una llanta, cuando perdió el control y terminó siendo arrollado por el automotor que iba en su vía.

El suceso generó un extenso trancón y alteró la prestación del servicio de Transcaribe. Por su parte, unidades del Departamento Administrativo Tránsito y Transporte (DATT) acudieron al lugar de la tragedia, y condujeron el cuerpo hasta la morgue de medicina legal en el barrio Zaragocilla.

Por ahora se desconoce la identidad de los involucrados.