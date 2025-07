VIDEO: conductor que sufrió un infarto en plena vía de Bucaramanga arrolló a una mujer

Bucaramanga

Los hechos ocurrieron sobre la calle 14 con carrera 32 en inmediaciones del batallón Ricaurte en Bucaramanga.

De manera preliminar se conoció que el accidente se presentó cuando Raúl Ardila, iba conduciendo por la vía pública y perdió el control del vehículo de placas HHP 565.

Justo en ese momento por accidente atropelló a una mujer que iba caminando por la zona, pues el carro chocó sobre el andén a las afueras del batallón.

La mujer fue trasladada a la clínica Comuneros tras sufrir graves lesiones.

Al parecer el conductor era trabajador de Productos Ramo en Bucaramanga, pero adicional a eso se dedicaba a realizar servicios de viaje a través de plataformas digitales como DiDi.

Puede leer: ¿Quién era la mujer asesinada con arma de fuego en Girón? Revelan detalles del crimen

🚨 #AEstaHora | En la calle 14 con carrera 32 en inmediaciones del Batallón Ricaurte en Bucaramapnga, se presentó un accidente donde al parecer el conductor de un vehículo sufrió un infarto y falleció. Al perder el control del vehículo atropelló a una mujer. En desarrollo. pic.twitter.com/O7rLAyjjnS — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 30, 2025

Avelina Ardila Gutiérrez narró en Caracol Radio que previo a sufrir el infarto su hermano presentó dolores estomacales.

“Él trabajaba haciendo DiDi y lo habían llamado para un servicio. Entonces él iba subiendo por la vía y le dio el infarto. Se mandó las manos al pecho, agarró en contravía y se estrelló”, indicó Ardila Gutiérrez.

Más noticias: Vecinos en Terrazas advierten preocupación por banda de ‘Motoladrones’

Agregó la ciudadana que “en estos días estaba enfermo, pero con dolor de estómago. Ayer me llamó y me dijo que le encontraron mal el azúcar, pero no tan alta. Se tomó la primera pastilla y se le quitó el dolor de estómago”.

🔴#AEstaHora | Raúl Ardila, trabajador de la empresa Productos Ramo en #Bucaramanga, sufrió un infarto cuando conducía un vehículo de placas HHP 565 sobre calle 14 con carrera 32. https://t.co/NejHCWAFPT pic.twitter.com/VTAjaIsWpn — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 30, 2025

Compañeros del trabajo en Productos Ramo también llegaron al lugar de los hechos.

“Nosotros eramos compañeros de Ponqué Ramo. Tenía una hija y una esposa” le dijo a Caracol Radio un conocido del conductor.