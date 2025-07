Nuevos detalles sobre la desaparición de cuatro jóvenes en Santa Rosa de Lima: ¿Dónde están?

Cartagena

Nueve días completa la desaparición de cuatro jóvenes en el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, cuatro de ellos menores de edad.

Caracol Radio habló con Ana Victoria De Ávila y Aracelis Pájaro, madres de dos de los desaparecidos, quienes aseguraron que a sus hijos les habrían ofrecido dos millones de pesos para trabajar en el municipio de Bosconia, Cesar. Al parecer, los jóvenes habrían abordado un bus interdepartamental en la Terminal de Transportes el pasado sábado 19 de julio con destino a esa población.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Mi hijo estaba durmiendo yo salí para la tienda a comprar el almuerzo, pero cuando regresé no estaba. Comencé a preguntar y me habían dicho que lo habían ido a buscar para cuestión de un trabajo que se iba a ganar dos millones de pesos. La última ubicación que tuvieron fue aquí en Santa Rosa a las 2 de la tarde en la plaza principal, frente al establecimiento Piso Alto, de ahí no lo vieron más”, expresó Ana Victoria De Ávila, madre de Luis José de la Espriella, menor de 17 años desaparecido.

Ana Victoria narró que esa oferta laboral habría sido realizada por tres jóvenes que residen en Santa Rosa de Lima y quienes hoy se encuentran en las calles del municipio sin ningún problema y sin dar información sobre la ubicación de su hijo.

“Tres muchachos sacaron a mi hijo y lo convidaron hacia un trabajo que fue a buscar en el Cesar. De ahí no sabemos más nada de la ubicación”, expresó.

Solo una de las cuatro familias ha instaurado la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Los allegados de los desaparecidos afirman que han recibido amenazas y extorsiones a través de WhatsApp en sus teléfonos celulares.

“Yo recibí amenaza, pero como soy una señora que tengo problemas de azúcar no he hecho la denuncia porque me asusté y he tenido problemas de salud en estos días. Mis hijos me dijeron mami tú estás toda enferma qué vas a ir para la Fiscalía para que esos tipos te sigan llamando y entonces te vaya a pasar algo. En esas amenazas me decían que dejáramos el chisme aquí en el pueblo porque ellos se habían ido voluntariamente que nadie los había llevado a la fuerza y que por ir a poner la denuncia en la fiscalía teníamos que pagar una multa. Nos dieron dos opciones que si nosotros no poníamos esa plata teníamos que desocupar la vivienda en menos de 12 horas y si aceptábamos de poner la plata nos daban máximo 25 minutos para ir a consignar en Nequi”, contó Aracelis Pájaro.

La investigación es liderada por la Policía Metropolitana de Cartagena y la Fiscalía General de la Nación.