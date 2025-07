Petro cuestiona informe de Contraloría y afirma que deuda de las EPS es de más de $100 billones

El presidente Gustavo Petro se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas.

“El informe habla de una deuda de 32,9 billones de pesos, pero eso no es cierto. La deuda real de las EPS supera los 100 billones de pesos”, afirmó Petro, señalando que este cálculo no contempla la inflación ni la devaluación del peso en años anteriores.

El presidente explicó que las cifras presentadas por la Contraloría están desactualizadas y no fueron ajustadas conforme a parámetros económicos básicos, pues según explica, no tuvo presente en la estimación de la deuda, el peso constante del año 2024, y además la deuda real debió estimarse anualmente de acuerdo con las tasas de inflación. .

“32,9 billones les da a 31 de diciembre del 2024. Tengo que decirles esta cifra está mal, no tienen economistas, la deuda es mayor por dos razones: en el 2020 teníamos un peso más desvalorizado, hay que traer la cifra en pesos constantes, un economista salido de cualquier universidad aplica el deflector inflacionario o el de la tasa de cambio y ya”, añadió .

Petro también destacó que, a diferencia de las EPS no intervenidas, las que han sido sometidas a control por parte del Gobierno han reducido su deuda con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Asimismo, denunció que las EPS que aún operan de forma independiente han duplicado su deuda en el último año.

“¿Dónde está la fiscal que no está investigando? ¿Por qué no ordenaron hacer contabilidad forense? Duplicaron en un año la deuda y sacaron como excusa una mentira, simplemente se llevaron el billete que el ministro, en contra de mi voluntad, les hizo crecer mucho la UPC por encima de la inflación”, denunció el mandatario.

Además Petro lanzó nuevas críticas contra la empresa Keralty.

“El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse, porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros (…) así me toque hablar con el rey de España o el que toque”.

El primer mandatario además advirtió que las EPS ocultan cerca de $2,71 billones de lo que giró en el último año la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), por un valor de $87,89 billones.

“Aquí se tumbaron el mismo año 2,71 billones y no hay proceso judicial y esto debe ser denunciado superintendente, a la justicia, a la fiscalía, esto es un crimen de lesa humanidad, la fiscal debe decir sí, se demora o no se demora, pues ella verá, espero que no la tumbe el Consejo de Estado”, agregó.