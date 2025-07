Tribunal de Bogotá definirá si envía a la cárcel a Carlos Ramón González por desfalco a la UNGRD

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Leonel Rogeles definirá este jueves 3 de julio si envía o no a la cárcel al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, que habría cometido en medio del entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo- UNGRD-.

En desarrollo de la petición de que sea enviado a prisión, la fiscal María Cristina Patiño advirtió que “es altamente probable que Carlos Ramón González” -que según el rastreo de su señal estaría en Nicaragua- "no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”.

La defensa, encabezada por el abogado Iván Cancino se opuso a la medida de aseguramiento: “No solo no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a esta medida. sino que hay claras y serias deficiencias probatorias, gravísimas contradicciones en las declaraciones rendidas por el señor Olmedo López, único testigo que la Fiscalía tiene para pedir esta imputación y esta medida de aseguramiento(...) los demás soportes en el caso de Carlos Ramón son como un castillo de naipes en una tormenta.No aguantan la misma y se caen y se desbaratan en favor de mi cliente”.

Vea la audiencia