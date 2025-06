Cartagena, finalistas del Mayors Challenge 2025 de Bloomberg Philanthropies

Cartagena de Indias ha sido seleccionada como una de las 50 ciudades finalistas del Mayors Challenge 2025 de Bloomberg Philanthropies, entre más de 630 propuestas de 33 países. Como finalista, la ciudad recibirá 50.000 dólares y apoyo técnico para desarrollar un prototipo de su propuesta innovadora: equipar con mobiliarios identitarios itinerantes a los vendedores tradicionales del Centro Histórico. Este proyecto busca promover el orden del espacio público, la exclusión social y el orden económico.

El objetivo de esta gran iniciativa, es transformar las condiciones de trabajo de los vendedores tradicionales mediante herramientas dignas, formación en atención del cliente y acciones que mejoren el entorno urbano. Además, funcionarios del Distrito participarán en Ideas Camp de Bloomberg Philanthropies en julio para perfeccionar la propuesta junto a expertos internacionales.

En enero de 2026, se anunciarán las 25 ciudades ganadoras que recibirán 1 millón de Dólares cada una para implementar sus proyectos. La sexta edición de Mayors Challenge destaca por reunir iniciativas que abordan desafíos urbanos como la vivienda, el manejo de residuos, la calidad ambiental y la inclusión social. Cartagena se proyecta como una “súper ciudad” comprometida con el bienestar de sus ciudadanos y el fortalecimiento del espacio público.

“Cartagena siempre tiene buenas noticias para contar; en esta ocasión escogidos entre ciudades grandes e importantes del mundo. Este reconocimiento nos trae apoyo y recursos para probar una idea que busca mejorar las condiciones de nuestros vendedores del Centro Histórico. Vamos a trabajar en espacios más adecuados y herramientas dignas para que puedan ejercer su labor con orgullo y mejoren su calidad de vida”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “¡Esto es por y para nuestra gente! Con esta nominación, seguimos comprometidos desde la Alcaldía para devolverle el brillo y el esplendor de nuestra súper ciudad".

Entre las ciudades finalistas se encuentran: Barcelona (España); Ciudad de México (México); Río de Janeiro (Brasil); Budapest (Hungría); Seúl (Corea del Sur); Boston (EE.UU.); Ciudad del Cabo (Sudáfrica); Medellín (Colombia), entre otras. Esta edición del Challenge marca la participación más amplia del programa hasta la fecha, fortaleciendo una década de trabajo de Bloomberg Philanthropy en la innovación urbana global.

“Esta es otra muestra de que, cada día, labor tras labor, Cartagena fortalece su rol como referente mundial de Colombia. Esto es un gran espaldarazo a nuestro trabajo por no solo modernizar a la ciudad; sino aplicar la lógica de que el progreso no deja a nadie atrás. De que el desarrollo no riñe con transformar las vidas de las personas con más vulnerabilidades”, afirmó Dumek Turbay.

Con la ampliación del Bloomberg Cities Idea Exchange, las futuras ideas ganadoras del Mayors Challenge y otras soluciones locales apoyadas por Bloomberg Philanthropies tendrán un nuevo potencial de ampliación, sirviendo como modelos y catalizadores de cómo los gobiernos resuelven problemas en todo el mundo.

Acerca de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies invierte en 700 ciudades y 150 países de todo el mundo para garantizar una vida mejor y más larga al mayor número de personas. La organización se centra en crear un cambio duradero en cinco áreas clave: las artes, la educación, el medio ambiente, la innovación gubernamental y la salud pública. Bloomberg Philanthropies engloba todas las donaciones de Michael R. Bloomberg, incluida su fundación, su filantropía corporativa y personal, así como Bloomberg Associates, una consultora filantrópica que asesora a ciudades de todo el mundo. En 2024, Bloomberg Philanthropies distribuyó 3.700 millones de dólares.