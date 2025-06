Destruyendo mitos sobre los implantes dentales

Manizales

Es común tener inquietudes acerca de la edad ideal, el nivel de invasivo o el dolor asociado a estos procedimientos, para aclarar estas dudas, consultamos a Santiago González, un destacado odontólogo de Manizales, este profesional ha perfeccionado técnicas innovadoras, como el All-on-4 y el uso de implantes cigomáticos, que permiten a los pacientes recuperar su dentadura en tan solo un día.

Él nos explica en detalle cómo los implantes dentales pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

“No solamente es el implante dental como tal, en temas estéticos, el implante dental tiene que ver más con la vida de los pacientes y que puedan comer, hablar y reír con confianza nuevamente”, destacó el odontólogo Gónzalez.

Le puede interesar: Conozca cómo identificar una buena clínica odontológica

Resolviendo dudas sobre los implantes dentales

Periodista (P): ¿Hay alguna edad donde diga, es tarde para uno ponerse un implante, que mejore la condición de su boca y de su mordida?

Santiago González (SG): En realidad los implantes dentales fueron diseñados para pacientes adultos mayores a los que se le caían los dientes y no podían mantener una caja de dientes, luego con el tiempo los implantes dentales fueron llegando a los pacientes jóvenes a los que le caía un solo diente, que para esto no fue diseñado el implante dental, el implante dental fue diseñado para sostener cajas de dientes, pero hoy, hay pacientes muy jóvenes, desde los 20 años, estamos poniendo implante dental, pero en realidad a todas las edades después de los 18 años ponemos implantes dentales, yo me dedico más es a los implantes de pacientes que tienen trauma, o sea, a los que están perdiendo los dientes y al paciente adulto mayor, el que ya no puede comer, es darle una nueva oportunidad de tener calidad de vida.

P: ¿Cuál es la diferencia y por qué es mejor recomendar un implante en vez de lo que denominaban puente o caja de dientes?

SG: La verdad es que un puente es una crueldad para un paciente, o sea, que a un paciente le ofrezcan un puente hoy en día es una crueldad solo por costos, o sea, por costo fisiológico y por costo económico.

A veces los doctores le dicen a los pacientes que no tienen hueso y que hay que hacerle trasplante de hueso, hoy en día, he visto unas cosas terribles como es el caso de los implantes monofásicos, eso es una cosa terrible que abundan en las redes sociales y es algo así como un tornillo goloso. O sea, no es nada diferente al tornillo que compras en la ferretería del del frente y se lo meten a la gente en la boca y los tienen enredados a todos con el famoso tornillo monofásico, pero es una crueldad y es una mentira total.

P: ¿Cómo han evidenciado estos cambios en las personas que acceden a un implante dental?

SG: El 40% de la población mayor de 65 años no tiene dientes. Perder los dientes es una enfermedad grave y vergonzosa para los pacientes. El problema es que llegan donde los odontólogos que solo les dan la solución de ponerle una caja de dientes que deteriora su calidad de vida, no pueden salir a hablar con las personas, entonces, los implantes dentales van a mejorar esa calidad de vida porque crean un proceso que se llama óseo percepción, lo que significa es que el implante dental vuelve a ser vivo dentro del hueso y hace que las personas vuelvan a sentir, así van a tener una prótesis fija.

Nosotros ponemos mínimo tres o cuatro implantes para poner una prótesis fija para que el paciente no se la pueda volver a a a quitar, o sea, no es justo que una persona muera con sus dientes dentro de un vaso con agua, como hacen muchas personas.

Incluso hay estudios muy serios en el mundo que muestran que las personas que usan cajas de dientes se mueren 11 años antes de lo que se deberían morir ellos.

Le puede interesar: Mitos de la odontología estética y el cuidado oral

El proceso de implantes dentales

P: ¿Por qué los pacientes le tienen miedo a los implantes dentales?

SG: Porque piensan que es una cirugía, que es un tema muy complejo de recuperación.

P: ¿Más o menos cuánto tiempo puede durar un proceso de un implante sencillo?

SG: Hay casos de casos, pero la verdad es que digamos que la mayoría de los casos de odontología son mediados por doctores que a veces les da susto o les genera miedo.

Basados en las técnicas actuales, les presento dos situaciones, primero el paciente que se cayó y perdió un diente, justo el de adelante, entonces, llega donde el doctor A y donde el doctor B.

El doctor A es el el doctor donde va todo el mundo y el doctor B es un doctor con una especialidad como la mía que es cirugía maxilofacial y con una subespecialización en implante dental. Entonces, el doctor A te saca el diente, te pone hueso, te pone a esperar más o menos 8 meses te pone el implante y luego más o menos a los otros 6 meses te pone la corona y te vas a quedar 1 año y medio con una prótesis removible o con unos brackets o con una prótesis un diente pegado por detrás de los otros dientes.

El problema de eso es que los tejidos alrededor del diente se colapsan, se bajan y entonces los dientes del lado los van a tener que mejorar estéticamente, entonces quedas con dientes cuadrados.

El doctor B que soy yo, desde que llegas a mi consultorio, te escaneo y te hago los dientes inmediatamente. Por la tarde, te saco el diente, te pongo el implante, te coloco hueso y te instalo el diente el mismo día de la cirugía y esto hace que los tejidos blandos queden perfectos.

Nosotros hacemos unos exámenes previos, tomografías, evaluación con el anestesiólogo, todo el proceso y el día de la cirugía le sacamos los dientes, le ponemos el implante y sale con una prótesis fija.

¿Dónde lo pueden encontrar?

Redes sociales doctor Santiago González, Smilingtek Manizalesy nosotros estamos en el centro comercial Sancancio

“Somos alrededor de 10 odontólogos, todos especialistas alrededor de los pacientes para que los pacientes puedan volver a sonreír”, destacó el dr. Santiago González.