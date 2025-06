Joven del sur de Bolívar tiene más de 100 días secuestrado en el Catatumbo: familia pide liberación

Cartagena

108 días completó secuestrado en el Catatumbo Kevin Alexis Patarroyo, un joven de 19 años estudiante de comercio internacional oriundo del municipio de Simití, sur de Bolívar. Desde ese fatídico 1 de marzo, la angustia se apoderó de su familia teniendo en cuenta que sus captores no han dado ninguna prueba de supervivencia que corrobore que se encuentra con vida.

Kevin Alexis fue secuestrado por sujetos armados que se identificaron como supuestos integrantes del ELN que habrían llegado a la finca avícola El Molino ubicada entre Ocaña y Ábrego en la zona del Catatumbo, norte de Santander.

Al no tener noticias de su ubicación, Ana Belén Patarroyo, madre del joven, hizo un llamado a los captores para que respeten su vida y exigieron su pronta liberación que les permita nuevamente estar con su familia.

“Desde ese día nuestras vidas cambiaron para siempre. No tengo paz en mi corazón no hay un momento en el que no sienta angustia al no saber nada de mi hijo, al no saber nada de cómo se encuentra él, en qué estado está, es una angustia que no se puede describir. Les pido de corazón a las personas que tienen a mi hijo que por favor me lo dejen en libertad”, expresó en diálogo con Caracol Radio.

Ana Belén Patarroyo también le envió un mensaje a los captores para que envíen una prueba de supervivencia que permita confirmar que Kevin Alexis se encuentra con vida y en buen estado de salud.

“Que me den noticias de él, que me den una prueba de cómo se encuentra él o quién lo tiene. Lo más que anhelo es escuchar un mensaje, ver una foto, ver un video para calmar un poco la angustia, al menos saber que él se encuentra bien. Las personas que lo tienen les pido de corazón tengan piedad tengan un poco de compasión de una madre de una familia que está destrozada”, concluyó.