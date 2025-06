“¿Qué le pasa a este alcalde?”: concejal Laura Silva arremete contra la administración de Tunja

Tunja

La comunidad del municipio de Pajarito volvió a lanzar una alerta por el grave deterioro de la Transversal del Cusiana, una de las vías más importantes que conecta a Boyacá con Casanare. Sandra Riveros, veedora ciudadana, denunció que la falta de mantenimiento, la ausencia de un operador vial y las lluvias constantes han generado una crisis vial y económica en la región.

“La situación se repite año tras año y el Instituto Nacional de Vías (Invías) no ha dado una solución real ni definitiva. Tenemos más de cinco puntos críticos identificados y seguimos sin respuestas concretas”, aseguró Riveros en diálogo con Caracol Radio.

Entre los tramos más afectados se encuentran los puntos kilométricos PR 66 (sector La Racha), PR 69 (Huerta Vieja), PR 83 (Quebrada Negra), PR 85 (Las Estrellas) y PR 81 (Puente Grillos), donde se registran hundimientos, deslizamientos y pérdida de banca. Según la veedora, el colapso de una alcantarilla en el PR 66 mantuvo la vía cerrada durante más de 12 horas este lunes, luego de que una tractomula quedara atrapada en el hundimiento.

“El transporte pesado sigue circulando porque no hay otra alternativa viable, pero esta vía no está en condiciones de soportarlo. Cada que llueve se producen nuevos derrumbes. No hay presencia de Invías, ni maquinaria ni operarios. Estamos totalmente abandonados”, afirmó.

Riveros también señaló que, aunque se han realizado reuniones con Invías y se han presentado propuestas al Gobierno Nacional, ninguna ha sido implementada. “Tenemos actas firmadas y más de cinco alternativas sobre la mesa para intervenir la Cusiana, pero todo se ha quedado en el papel. Mientras tanto, la comunidad vive una crisis económica grave”, denunció.

El deterioro de la vía también ha afectado el comercio local. “En Pajarito hay muchos vendedores informales que dependen del paso de vehículos para vender sus productos agrícolas, como la gallina criolla y el arequipe. El cierre constante de la carretera ha generado inestabilidad económica y una crisis social que nadie atiende”, agregó.

Ante esta situación, la veedora hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a Invías para que asuman su responsabilidad y garanticen una intervención estructural de la vía. “Esto no se resuelve con parches o arreglos superficiales. Necesitamos un plan serio, recursos y presencia institucional en el territorio”, concluyó.

Con un llamado subido de tono, la concejal de Tunja Laura Silva denunció en sesión plenaria del Concejo lo que calificó como un acto de violencia institucional y abuso de autoridad por parte de la administración municipal, tras un operativo de recuperación del espacio público en el sector del Bosque de la República.

En su intervención, la cabildante arremetió directamente contra el alcalde de la ciudad, cuestionando su proceder:

“Esta ciudad no puede seguir yéndose en contra de la gente más vulnerable. Sacaron a una mujer a las cinco de la mañana, desnuda, de su casa, con presencia del ESMAD, para quitarle su puesto de ventas. ¡Sin una orden de allanamiento, sin un papel! ¿Qué le pasa a esta administración? ¡No que el hijo e’ puta alcalde estuvo a punto de ser un vendedor de la calle! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?”

Silva denunció que la intervención, presuntamente sin orden judicial, fue ejecutada con desproporción, generando miedo y desprotección entre la comunidad informal que subsiste del rebusque diario.

“¿Quieren tener ladrones en la ciudad? ¿Gente que no tenga qué comer? ¿Qué es esto? Treinta funcionarios y algunos del ESMAD quitándole tornillo por tornillo la caseta a esta mujer. ¿Y nosotros los concejales? ¿Del lado de quién estamos? Tenemos que estar del lado de la gente, ¡maldita sea!”, exclamó la concejal.

La funcionaria cuestionó la incoherencia entre las acciones de la administración y sus discursos sobre inclusión social. Denunció que, personal del programa “Actívate” había recogido datos para supuestos proyectos productivos, y al día siguiente ejecutaron el desalojo.

“Una persona que se gana 500 mil pesos al mes, estando horas en la calle, no se merece esto. No tenemos por qué seguir vulnerando a la capa más pobre de esta ciudad. ¡Se las van a ver con esta curul, con todos los sectores jurídicos de esta ciudad y hasta con la Corte Penal Internacional si es necesario!”

La concejal también denunció intimidaciones por parte de funcionarios del área de Espacio Público, quienes según ella habrían reprendido a la vendedora afectada por haber intervenido ante el Concejo:

“Le dijeron: ‘eso le pasa por ir a hablar al Concejo’. La señalaron, la estigmatizaron, y ahora la tienen en la mira. Están individualizando a quienes vinieron a la Comisión de Espacio Público para hacerles daño.”