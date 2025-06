Corte Suprema de Justicia ordena al Deportes Quindío reintegrar futbolista por despido injustificado

Armenia

La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que ordena el reintegro del futbolista Wilson Galeano al Deportes Quindío, al declarar ineficaz su despido por encontrarse en situación de discapacidad, donde la estabilidad laboral reforzada también aplica en el fútbol.

Según el fallo, el club deberá pagar salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social desde el 10 de diciembre del 2015. El apoyo de la Asociación Colombianos de Futbolistas Profesionales ACOLFUTPRO fue clave en esta nueva victoria por los derechos de los futbolistas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) Carlos González Puche sobre este fallo y manifestó “gracias por darme la oportunidad de explicarle a todos los aficionados y a tus oyentes la condena en contra del Club Deportes Quindío S.A. por haber despedido injustamente estando incapacitado a Wilson Galeano, estableciendo evidentemente que todo el proceso de desvinculación, no respetó la normativa vigente, en particular la ley 361 de 1997 que establece cuáles son las condiciones y lo que se debe observar para poder despedir a un trabajador que se encuentra en estado de incapacidad”

Al no respetarlo, pues ha sido condenado el club a pagar desde el momento en que fue despedido, es decir, diciembre del año 2015, por lo tanto, a partir de la fecha del despido de la terminación injusta, pues el Deportes Quindío por estos años y meses de no pagar los salarios de incumplir con esas obligaciones para poder despedir al trabajador, tiene que pagarles todos los salarios, pagar la sanción de 6 meses que establece justamente la ley 361 del 97 y acorde con la jurisprudencia de la Corte Suprema tiene que reintegrar al trabajador a sus servicios porque fue injustamente despedido sin la observación de estos requisitos.

Críticas a la decisión del juzgado de Armenia

Lo increíble, de esta sentencia es que el juez tercero laboral del circuito de Armenia no admitió ninguna de las pretensiones, ninguna de las pruebas aportadas por la defensa y declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación.

Increíble, es un fallo aberrante que desconoce por completo la jurisprudencia las normas obligatorias de observar por parte de los jueces, pero afortunadamente la sala civil familia laboral del Tribunal Superior de Armenia corrigió y la Corte Suprema Sala Laboral reitera y consolida la decisión del tribunal de Armenia.

Precedente de los derechos labores de los futbolistas

Es otro precedente que demuestra cómo algunos en el fútbol colombiano, cuando el futbolista ya no puede prestar sus servicios, pues es desechado como un objeto y no tratado como un ser humano que requiere protección, que requiere su rehabilitación para poder continuar ejerciendo su actividad y si no es así, por lo menos que se mantenga dentro de la empresa desarrollando otro tipo de funciones, capacitándolos a los futbolistas para poderlos darles otras opciones y no desecharlos como lo hizo el Deportes Quindío.