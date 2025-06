Cartagenero fue hallado muerto en una piscina en Marruecos: familiares exigen esclarecimiento

Cartagena

Dylan Andrés Gamarra Mora, fue hallado muerto en confusas circunstancias en la piscina de una villa turística conocida como Casa Tín Tín en cercanías de El Faro Portugal en Marruecos, lugar en donde se encontraba con su pareja y varios conocidos en un viaje de fin de semana.

Lucelys Herrera, familiar del cartagenero de 31 años fallecido, denunció que las versiones entregadas por las personas que estaban con él son confusas y manifestó que hasta el momento no hay un reporte policivo oficial sobre el caso.

“Salió de fin de semana con su pareja y siete amigos. Apareció en la piscina ahogado y nadie da razón de qué sucedió. Le preguntaron a todos los muchachos que estaban con él y dan unas versiones erróneas de la situación. Necesitamos que nos ayuden a aclarar a dónde tenemos que ir, quién tiene que darnos una respuesta pronta porque supuestamente no hay ningún reporte policivo”, expresó Herrera.

Dylan Andrés Gamarra residía y trabajaba en Marruecos desde hace siete años. Según sus familiares, presuntamente no hubo una inspección técnica o levantamiento del cadáver en la escena de los hechos. Ante esta situación, exigen pronta respuesta y esclarecimiento de la muerte de este cartagenero.

“Supuestamente a él se lo llevaron de ahí del Chalet para un hospital y no hubo levantamiento de cadáver en la escena de los hechos. No hay un reporte policivo y no queremos que esto quede impune, queremos saber qué sucedió con Dylan en ese lugar”, puntualizó Lucelys.

Familiares de Dylan iniciaron las diligencias con la Embajada de Colombia en Marruecos para repatriar el cuerpo a ciudad natal Cartagena.