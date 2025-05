Hay que buscar soluciones técnicas al puente Helicoidal en Calarcá, Quindío: transportadores

Armenia

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío Juan Carlos García dijo que la comisión solicitada por el gobernador para revisar la situación del puente, ha sido una petición del gremio desde hace siete años que entró en operación el puente y por los riesgos que representa, espera que ahora sean escuchados y convocados y buscar soluciones técnicas que permitían mitigar el riesgo y evitar más tragedias viales.

¿Qué les preocupa a los transportadores sobre el puente Helicoidal?

Nos preocupa demasiado desde el inicio, desde la puesta en marcha en funcionamiento del puente Helicoidal, siempre vimos que la pendiente era muy pronunciada y debido al alto flujo de vehículos de carga, de pasajeros y particulares, pues, hombre, se sentía que la vía necesitaba una mejor infraestructura o que el sentido era el contrario, o sea, subiendo el puente y bajando por el otro lado o que se tomaran medidas de prevención frente al frenado en esta vía, pero lastimosamente pues eso desde el inicio comenzamos nosotros a detectarlo como transportadores, pero lastimosamente la respuesta siempre fue que a veces había diseño y que por diseño no se podía cambiar el tema de este puente que ha sido tan nefasto para nosotros en materia de accidentalidad.

Los accidentes de tránsito en la vía

Ahí se conjugan mucho muchas cosas, o sea, puede ser un carro nuevo recién modelo o modelo muy viejo y claro, la pericia del conductor, el que conozca la vida, pues tiene alguna iniciativa de prevenir algunas cosas, pero accidentes accidente y nadie lo va a provocar a propósito.

Entonces, aquí se conjuran varias circunstancias que debería haber tenido en cuenta las personas que diseñaron la vida, pero que también tuvieron que haber tenido medidas de prevención en cuanto a seguridad vial, o sea, allí hace falta un poco más de iniciativa del gobierno nacional y hablo del de los diferentes gobiernos para que en esta vía se tomen medidas que de verdad alivien el tema de recalentamiento en frenos, de circunstancias que como transportadores conocemos que lastimosamente ya sean humanas o mecánicas, pues se presentan a diario.

Como diferentes obras de que no tuvieron en cuenta la realidad del transportador, no tuvieron en cuenta lo que en alguna ocasión dijimos los gremios, no tuvieron en cuenta lo que se sugirió. Entonces hoy estamos viviendo lo que tragedias como la que pasó la semana pasada y que lastimosamente enluta muchas familias.

Rampas de frenado, ¿Qué opina?

Las rampas de frenado sí necesitan una infraestructura diferente, las rampas de frenado sí necesitan unas condiciones diferentes. Pero entonces hay que mirar y consultar con los expertos dónde se pueden comenzar a hacer puntos de partida frente a estos temas. En la línea es una carretera muy difícil para estas rampas, pero que es necesario tenerla así.

Ahí es donde necesitamos que la ingeniería y todos los expertos en esta materia y que no le descarguen todo el transportador, sino que también le brinde algunas alternativas para que ese transportador tenga medios de poder alguna accidentalidad como la que se sigue presentando, la rampa necesita primero, un metraje, segundo, unas condiciones muy especiales, pero que reiteramos y no puede ser la única alternativa.

Tiene que haber desde el punto neutro que es arriba en el plan como unas medidas especiales que comiencen desde allí a planear cuando usted comience ya la rampa definitiva de descenso de la línea Calarcá, pues tener unas formas de control de frenado de diferenciales y que se puedan tener algunas circunstancias preventivas que la autoridad y la nación de para que estos estas siniestros tan escandalosos no se siguen dando, pero que siniestro muerte es muerte y siempre usted va a mirar al eslabón más delgado.

¿Cuál es el eslabón más delgado?

El conductor, el vehículo, la empresa cuando las dificultades puede ser también de la guía, de cómo se diseñó la guía, de la falta de prevención, de la falta de algunas estrategias para ayudar a disminuir, bueno, de muchas circunstancias que en este en este caso se conjugarían y perfectamente lo que dice el señor gobernador o a la de esa comisión pudiéramos estar todos los transportadores, pudiéramos estar todos, pero aquí lamentablemente dirán cuando se habla de transporte y dificultades como estas, los que a menos nos llaman son los transportadores que somos los más afectados.

Cambiar el sentido vial del puente Helicoidal

Juan Carlos García, presidente de la Asociación de transportadores del Quindío expresó “eso es un estudio técnico y que esa sería una solución, el tema radica en el peaje, cómo se manejaría y cómo se cambiaría el sentido vial en esa importante vía. Que eso sería un tema donde tendría que intervenir todo el mundo, donde tendrían que tener los expertos y los que diseñaron la vida alguna alternativa porque eso lo debieron de haber previsto desde el momento que diseñaron la vida.

Varias preguntas ¿Si esto nos vuelve demasiado riesgoso, si esto pasan estas estas circunstancias, ¿qué debemos de hacer o cuáles son las mitigaciones que se van a hacer? Y obviamente, el tema como simple ciudadano o como simple persona que desconoce las materias medidas técnicas, diría cualquier parroquiano, bueno, lo más sencillo es que cambie el sentido vial.

¿Eso qué implicaría? ¿Cómo implicaría ese tema al llegar a Calarcá? ¿Cuáles sería las condiciones que se necesitaría para eso?

Pero sí es urgente que se tome se tome cualquiera de estas medidas obviamente técnicamente con los expertos que sean necesarios, pero que vuelvo y digo, y, por ejemplo, estamos estudiando en Bogotá el tema de la póliza contractual, por Dios, los transportadores organizados tenemos esas pólizas y se responde en cualquier caso a estos siniestros, pero no son suficientes y lo ideal es que no haya ninguna muerte.

Llamado

Aquí vale la pena llamar la atención tanto en vías como en el Ministerio de Transporte como a la Supertransporte para que hagan un trabajo en conjunto junto al Plan Nacional para que se estudie cuáles son las alternativas y cuáles van a ser las soluciones de un tema que se vuelve repetitivo y que no le han colocado el suficiente criterio técnico para poder corregir.

Carta enviada al director del Invías

Al director general de Invías, Jhon Jairo González Bernal, fue enviado el oficio firmado por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis y el secretario de infraestructura Juan Guillermo Agudelo donde proponen acciones como la revisión funcional del puente y su entorno vial; el reforzamiento de la señalización vertical, horizontal y preventiva; la posibilidad de implementar sistemas de contención y dispositivos de frenado de emergencia; la instalación de tecnología para el control de velocidad y monitoreo en tiempo real; y una fuerte campaña de concientización para las empresas de transporte y los usuarios particulares de esta importante vía.