“Tagle tiene aptitudes comunicativas muy marcadas”: ex gestor digital del Vaticano

Alberto Chinchilla, ex gestor digital del Vaticano y experto en comunicación de referencia para esa nación, conversó con La W a propósito del legado que dejó el papa Francisco en materia de comunicación a través de redes sociales.

Explicó que, gracias a la gestión de Francisco, “hoy en día el Vaticano está comunicando por los canales digitales cualquier acontecimiento que se da de la Iglesia católica o del papa”.

Es precisamente eso, sumado a su mensaje humano, el legado de Francisco para su sucesor, según explicó Chinchilla.

“Durante el pontificado del papa Francisco hemos visto un pontífice cercano, que ha querido transmitir su sencillez y humildad a través de las redes sociales. Él defendió la comunicación humana que parta desde el corazón y, sobre todo, que haga énfasis en la escucha. Ese es el legado comunicativo que nos deja”, indicó.

Y es que, como mencionó el experto, las redes sociales son la forma en la que el próximo papa, entendiendo la importancia de acercarse a los jóvenes, puede llegar a más personas.

¿Hay algún cardenal con perfil comunicativo?

“Son muchos los que podrían ser porque tienen esos perfiles que se suman a las redes sociales. El cardenal filipino (Luis Tagle) tiene unas aptitudes muy marcadas. Considero que él es interesante”, sostuvo.