Concierto de Joaquín Sabina en Bogotá: ¡Caracol Radio lo lleva! Participe aquí por boletas dobles

El emblemático cantante y poeta español, Joaquín Sabina, ha logrado cautivar a la audiencia a nivel global con sus éxitos y versos, marcando un hito en la música contemporánea con su obra artística y alcanzando una amplia fanaticada, de la que, gran cantidad, se encuentra en Latinoamérica.

A su vez, con su discografía y colaboraciones históricas, Sabina ha acumulado más de 10 millones de discos físicos vendidos a lo largo de su carrera, y más de 2 mil millones de ‘streams’ de audio, tanto así que tiene un documental dedicado a su vida.

En ese sentido, Joaquín Sabina se encuentra presentando su gira de despedida ‘Hola y adiós’, por lo que se presentará en Bogotá el próximo 12 de marzo de 2025, en el Movistar Arena. Sin embargo, si no tiene boletas, Caracol Radio lo puede llevar. Acá le contamos cómo participar.

Requisitos para participar

Aquí le dejamos algunas de las condiciones para poder concursar por las boletas dobles:

Ser mayor de 18 años.

No ser empleado de Caracol S.A., ni ser familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, de trabajadores de esta compañía, aplica para padres, hijos (también adoptantes), esposos, abuelos, nietos y hermanos.

No haber ganado un premio en una actividad de la misma emisora los 3 meses anteriores, contado a partir de la fecha de inicio de este concurso.

Paso a paso para participar por boletas para ver a Joaquín Sabina en vivo

A continuación, le dejamos el proceso sencillo para ingresar al concurso, teniendo en cuenta que las boletas se entregarán a lo largo del programa ‘A Vivir Que Son Dos Días’ del 8 y 9 de marzo del 2025:

Lo primero que debe hacer es diligenciar el formulario que encuentra aquí:

Luego, deberá estar pendiente el fin de semana del 8 y 9 de marzo, del programa ‘A Vivir Que Son Dos Días’, ya que, durante el programa, serán seleccionados algunos participantes inscritos.

A estos seleccionados, se les contactará para hacerles una pregunta de la emisora o de Joaquín Sabina.

¡Y listo! Si el participante acierta, se llevará una boleta doble para el evento. En caso de que el participante no responda correctamente, se otorgará el turno al siguiente seleccionado.

No obstante, tenga en cuenta que saldrán del concurso las personas que no diligencien los datos requeridos en la Web o que ingresen información falsa, pues serán descalificados inmediatamente.

¿Cuántas boletas hay disponibles?

En total, se entregarán 10 boletas dobles para el concierto de Joaquín Sabina en Bogotá a las personas que cumplan con los requisitos del concurso y acierten en sus respuestas. Tenga en cuenta que estas boletas son virtuales, por lo que se enviarán de manera privada a los ganadores, aunque la emisora podrá transmitir en vivo el sonido del proceso de selección. Sin embargo, no incluye gastos de transportes, alimentos ni bebidas.

Además, en caso de que el participante por cualquier motivo no pueda o decida no recibir el premio, no es reembolsable en dinero, bienes o servicios de cualquier clase, así como si el evento se reprograma o cancela, por razones ajenas a Caracol S.A. o al organizador, el ganador no tendrá derecho a indemnización o compensación de ningún tipo.