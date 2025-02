90 futbolistas jóvenes de Cartagena serán acogidos en México tras alianza con la federación

En medio de la visita oficial de Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, a México para alistar el vuelo inaugural entre Cartagena y Ciudad de México, el mandatario se reunió con Mikel Andoni Arriola Peñalosa, comisionado interino de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y presidente ejecutivo de la Liga MX, para lograr un importante acuerdo para el fútbol juvenil en Cartagena.

Como parte del acuerdo, Andoni Arriola dispondrá el Centro de Alto Rendimiento de México para acoger a 90 futbolistas jóvenes de Cartagena, entre los 15 y los 17 años para que sean presentados ante los clubes de la liga mexicana de fútbol, y así fomentar que tenga más posibilidades de llegar al éxito en sus carreras.

La Liga MX de Fútbol, una de las más importantes del continente, en cuanto a recursos y posicionamiento, acompañará de forma integral y psicosocial a los jóvenes cartageneros, mientras surten este proceso en Ciudad de México. Además, Coca Cola brindará todo respaldo necesario para los hombres y mujeres que viajarán.

El alcalde Dumek Turbay indicó que en mayo viajarían, por lo que ahora, por medio del Ider y la Liga de Fútbol de Bolívar, para hacer una convocatoria en las escuelas de la ciudad para conformar la Selección de Cartagena de Indias. Serán tres equipos: sub 15 y sub 17 masculino, y sub 17 femenino. 30 por equipo.