Presidente Petro ordena intervenir en las obras del hospital de Nazareth, en La Guajira

El presidente Gustavo Petro ordenó, este jueves y tras su visita a La Guajira, la intervención del Gobierno Nacional a las obras del hospital de Nazareth, en donde se había anunciado una inversión de más de 37.000 millones de pesos a mitad del año anterior.

La intervención se da, según el presidente Petro, por la demora que tiene las obras. Así mismo, ordenó que el ministro de Salud debe garantizar que se adelante estas obras.

“Que no vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan, habiendo nosotros mismos trasladado la plata para el gerente de la ESE, y entonces, ¿dónde está la plata? Si no les pagaron a los trabajadores. Se ha ido perdiendo, y entonces nosotros vamos a actuar. El hospital se interviene, y el ministro de Salud debe garantizar que se haga”, dijo Petro.

¿Qué pasó con las obras del hospital de Nazareth?

Según habitantes y líderes indígenas, las obras del hospital de Nazareth se realizaban con demoras, incluso, afirman que el avance no alcanza el 50% del cronograma prometido.

A mediados del año anterior, se indicó que las obras del hospital de Nazareth serían en un área de 8.000 kilómetros cuadrados que beneficiaría a toda la comunidad de este corregimiento en la Alta Guajira.

Se había indicado que los trabajos de recuperación del centro asistencial tendrían una duración de 36 meses, y una vez terminado, contará con áreas ampliadas de medicina general, terapia respiratoria, radiología odontológica, hospitalización para adultos de baja complejidad, urgencias y atención de partos, para el beneficio de cerca de 29 mil personas habitantes del territorio.