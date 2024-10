Nueva EPS anunció que termina unilateralmente el contrato con Audifarma

El interventor de la Nueva EPS Julio Alberto Rincón confirmó que la entidad promotora de salud que cuenta con más de 11.3 millones de afiliados, termina unilateralmente el contrato para la entrega de medicamentos con Audifarma.

Una de las principales causas según el interventor, es la insatisfacción entre los afiliados frente a los tiempos de entrega de los medicamentos, además de que luego de una Junta Directiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, se identificó que la industria farmacéutica le ha bloqueado la entrega de medicamentos a Audifarma por falta de pagos, a pesar de que la EPS ha demostrado que han pagado por encima de lo facturado, incluyendo Presupuesto Máximos que aún no recibe la entidad para garantizar la correcta prestación de los servicios.

“Esa excusa del supuesto no pago que usa este operador farmacéutico pone en riesgo la salud de los colombianos, esto es inaceptable. Hemos pagado más del 100% de los servicios prestados, entonces, no entendemos por qué los pacientes no son atendidos”, indicó el agente interventor.

¿Que viene ahora para la entrega de medicamentos?

Desde la Nueva EPS señalan que adelantan conversaciones directas con la industria farmacéutica buscando que la entrega de medicamentos en los territorios se pueda realizar en hospitales y centros de salud, y se espera concretar una decisión entre octubre y noviembre de este año.

Adicionalmente, manifestaron que con relación a los 5.121 pacientes que vienen siendo atendidos en la IPS Especializada adscrita a audifarma, ya se garantizó que más del 98% de los usuarios reciban atención en redes ya contratadas.