Alcalde de Cúcuta rechaza el impuesto a la seguridad

Cúcuta

Un rechazo contundente al proyecto de ordenanza que presentó el gobernador de Norte de Santander William Villamizar que pretende gravar a los estratos 4 ,5 y 6 junto al comercio e industria para fortalecer el fondo de seguridad territorial, Fonset.

El alcalde de Cùcuta Jorge Acevedo dijo a Caracol Radio que “la tasa de seguridad que presenta el señor Gobernador, soy muy respetuoso de sus decisiones y si a el le parece que es una tarea que hay que hacer para el departamento, pero para la ciudad de Cúcuta yo prefiero hacer la gestión ante el gobierno nacional, adelantar con recursos propios, recursos con el Ministerio del Interior”

“Hemos avanzando en un proyecto de 30 mil millones de pesos para seguridad en la ciudad de Cúcuta. Prefiero medir la inversión que nosotros podemos hacer como ciudad, por ahora creo que la ciudad no lo necesita no es necesario. Debemos comprometer todo nuestro esfuerzo para no llegar hasta el impuesto” dijo el mandatario local.

Y agregó que “esta medida afecta directamente el bolsillo de los cucuteños y uno es consciente de eso.Todo lo que tiene que ver con impuesto nos afecta a todo. Por eso el esfuerzo de la alcaldía de cubrir esa necesidad con recursos propios y luego sí, en caso de que sea muy complejo y en un caso extremo uno lo revisaría”.

Finalmente nosotros estamos trabajando en un proyecto de 56 mil millones de pesos entre el gobierno y el municipio para poder avanzar en esta estrategia . “No es necesario pensar en estas cosas, comprendo al señor del gobernador en el departamento, pero lo que tiene que ver con Cúcuta no amerita en este momento”.