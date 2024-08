Priscilla Hirt Ghouzi: De Instagram a Embajadora de Grandes Marcas

A través de su cuenta de Instagram @priscilaghouzi, que cuenta con cerca de 50,000 seguidores, Priscilla ha construido una plataforma vibrante que la ha llevado a colaborar con marcas prestigiosas como REVOLVE, YSL Beauty e Illesteva.

Lo que comenzó como un espacio personal para compartir su pasión por la moda, se ha convertido en una herramienta poderosa para inspirar a su audiencia con combinaciones de ropa adaptadas a todos los cuerpos. Priscilla se ha ganado la confianza de sus seguidores al ofrecer consejos de estilo que combinan piezas exclusivas con opciones más asequibles, destacando siempre la importancia de la inclusión en la moda. Para ella, la moda es un medio de expresión accesible para todos, sin importar el presupuesto.

El trabajo de Priscilla ha captado la atención de marcas importantes como Something Navy, We Wore What y The Webster, que valoran su capacidad para conectar de manera auténtica con su audiencia. Esta conexión es clave para su éxito y para el valor que aporta a las marcas con las que colabora, ofreciendo a sus seguidores una visión realista y práctica del estilo de vida moderno.

Con formación en diseño de moda en Montreal, Priscilla está decidida a seguir ampliando su alcance y colaborando con más marcas que aprecien su enfoque auténtico y su estilo único. Además de sus consejos de moda, Priscilla es conocida por recomendar perfumes de lujo a precios accesibles, adaptados a diferentes estilos de vida.

Priscilla Hirt Ghouzi continúa demostrando que la autenticidad es la clave del éxito en el mundo de la moda, y su creciente influencia sigue marcando tendencia entre las mujeres que buscan un estilo propio y accesible.