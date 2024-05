Habrá cortes de agua en Medellín y Bello esta semana: horarios, sectores y más

Valle de Aburrá

Las Empresas Públicas de Medellín informaron que durante la semana del 27 al 31 de mayo se hará lavado de los tanques de almacenamiento de los circuitos Altos de Niquía, Pajarito, Castilla y Castilla-Bello. En el circuito Santa Elena, se llevará a cabo el empalme de una red de acueducto nueva a una red existente. Indicaron que estas intervenciones requieren la interrupción programada del servicio de acueducto zonas del municipio de Medellín y Bello.

Para Medellín, entre las 8:00 p.m. del martes 28 de mayo y las 5:00 a.m. del miércoles 29 de mayo habrá interrupción del acueducto para 14.895 usuarios de los barrios:

Nazareth

Santa Margarita

Pajarito

Cucaracho

Monteclaro

⚠️💦Este martes 28 de mayo desde las 8:00 p.m. habrá #InterrupcionesProgramadas de #AcueductoEPM en algunos sectores del distrito de Medellín, hasta las 5:00 a.m. del miércoles 29 de mayo.



Conoce los barrios aquí👇 pic.twitter.com/FM0ofDvbLV — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) May 27, 2024

10.949 usuarios no tendrán agua Entre las 8:00 p.m. del miércoles 29 de mayo y las 4:00 a.m. del jueves 30 de mayo en los barrios:

Oleoducto

Francisco Antonio Zea

Castilla

Girardot

Plaza de Ferias

Héctor Abad Gómez

Belalcázar

Tricentenario

A estos se le suman los usuarios de la calle 104 hasta calle 120 entre carrera 64C y carrera 67 y de carrera 62D hasta carrera 64C entre calle 103 y calle 120.

Por su parte, en sectores de Bello y Medellín habrá interrupción de acueducto para 26.069 clientes de EPM entre las 8:00 p.m. del miércoles 29 de mayo y las 4:00 a.m. del jueves 30 de mayo en los barrios:

Toscana

Héctor Abad Gómez

Las Brisas

Boyacá

Florencia

Tejelo

Esto para Medellín, y para Bello en los barrios:

La Cabañita

Zona Industrial 1

San José Obrero

Gran Avenida

La Cabaña

La Florida

La Madera

Zona Industrial 2

Villa de Occidente

El Carmelo

El Porvenir

Altavista

El Rosario

Santana

Serramonte

Espíritu Santo

Nazareth.

Por último, entre las 11:00 a.m. del jueves 30 de mayo y las 5:00 a.m. del viernes 31 de mayo no habrá agua para 13.503 usuarios de los barrios:

Alejandro Echavarría

Barrios de Jesús

El Pinal

Enciso

La Libertad

Las Estancias

Los Mangos

Sucre

Villa Liliam

Villa tina