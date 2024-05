Petro acusó a Duque de terrorista durante el ‘Gobierno con los Barrios Populares’ en Cali

Cali

Durante los diálogos de ‘Gobierno con los Barrios Populares en Cali’ el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno Nacional debe acoger a las víctimas del estallido social del 2021 en Cali.

Hizo referencia a las 60 víctimas que resultaron del paro nacional y cómo el entonces senador Gustavo Bolívar fue acusado de cómplice de terrorismo por ayudar a comprar cascos para la protección de los jóvenes que se encontraban participando de la protesta, “había ayudado a comprar unos cascos para defender el cráneo de la juventud popular, que entonces era un ayudante del terrorismo”, resaltó el presidente Petro.

Igualmente, arremetió contra los medios de comunicación, argumentando que manipularon y mintieron sobre la protesta social y el papel de la juventud “hoy hay que decir que esos medios de comunicación mintieron, que manipularon la realidad, que quisieron taparle la boca a la libre expresión de la juventud caleña”.

Pero, en medio del discurso y referente a las 60 muertes quejó el paro nacional afirmó que son resultado del terrorismo ejercido, pero por el Estado “y el presidente de la República hoy quiere decir que, el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el Estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces”, y se refirió directamente al expresidente Iván Duque “sí, señor duque los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas el terrorista fue usted ex presidente Duque”.