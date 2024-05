Tres años del paro del 2021 :No mas odios ni manipulaciones, piden gerente de Propacifico

Cali

Han pasado tres años del paro nacional, calificado por los promotores como un “estallido social”.

Hoy se siguen haciendo intentos de diálogo para buscar entender cuál fue el impacto de estos días en una ciudad como Cali, donde se vivieron con severidad, y durante cada minuto, los cerca de dos meses de bloqueos.

Por ello no se borra lo que pasó y difícilmente sucederá para los que protestaron con reclamos de oportunidad, empleo, educación y otras exigencias, pero tampoco para los caleños ajenos a los bloqueos que vieron cómo sus descansos se convirtieron en noches de miedo, terrorismo y el aprovechamiento de organizaciones guerrilleras, del narcotráfico y la delincuencia común, para imponer su régimen del terror.

Un comienzo difícil para vencer incredulidades

María Isabel Ulloa, líder del gremio empresarial Propacifico, destaca que tres años después ha sido fundamental, aunque nada fácil, el dialogo para poder ser escuchados y entender las visiones equivocadas que se tenían desde las orillas que representan los jóvenes y en la otra la de los empresarios.

“Sin duda al ir escuchar sin afanes de tiempo y dedicándose a entender lo que esos jóvenes, no los que cometieron esos actos de terrorismo, sino los que estaban luchando por causas justas y fue fundamental porque al final lo que nos decían es que no tenían oportunidades y no podemos desconocer que en esta ciudad y este país, hay una desigualdad importante y fue ahí donde los empresarios de todos los tamaños decidieron dedicarse al diálogo a seguir escuchando, pero sobre todo la acción a ejecutar, dijo la directora de PROPACIFICO.

¿Dónde y cómo se lograron los primeros resultados de ese diálogo?

Es cuando surge la necesidad de responder con acciones concretas y nace “Compromiso Valle”, que hoy tiene 63 mil participantes en los diferentes programas, y ha generado los 3 mil 300 empleos y que se lograron con mucha paciencia, explicó María Isabel Ulloa.

En un dialogo Caracol Radio Cali, la directora de PROPACIFICO, María Isabel Ulloa, habló del paro nacional del 2021,tres años después: