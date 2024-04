¿Tiene un caso de extradición? Confíe en los mejores abogados de Madrid

Colombia

Hay ciertas cuestiones con la justicia que no se pueden dejar en manos de cualquiera, como puede ser todo lo relacionado con las extradiciones; por lo tanto, merece la pena confiarlo a los mejores, en concreto a ‘Chabaneix Abogados’ penalistas Madrid, que harán todo lo posible para que se deniegue dicha petición.

Es clave resaltar que la extradición es un mecanismo que facilita que un país entregue a otro a una persona, ya sea para que se le juzgue o cumpla una condena que se le haya impuesto. En ese sentido, ese despacho está especializado en este tipo de procedimientos y hasta la fecha han intervenido en casos con estados como Marruecos, Colombia, Bolivia, Argelia, Ecuador, Rusia, Rumanía o Mauritania, entre otros.

Asimismo, en ‘Chabaneix Abogados’ se trabaja con las dos modalidades de extradiciones que existen, tanto la activa como la pasiva. La primera, tiene lugar cuando es España el que pide a otro estado la extradición de un individuo para que se le pueda juzgar en territorio español a causa de un delito que haya cometido en ese país, y el delincuente haya escapado de su jurisdicción. La otra posibilidad es la extradición pasiva, que sucede cuando es otra nación la que reclama a España la entrega de una persona.

Hay que decir que también resulta muy común la entrega de ciudadanos entre estados miembros de la Unión Europea (UE). Pero, en estos casos, el procedimiento en vez de una extradición recibe el nombre de ‘Orden Europea de Detención y Entrega’ o Euroorden, donde existe una relación más estrecha entre los países comunitarios, lo que permite que haya menos impedimentos a la hora de formalizar este trámite.

¿Qué pasa cuándo se rechaza una solicitud de extradición?

Cualquier caso judicial y más cuándo se trata de un proceso de extradición, debe ser puesto en manos de profesionales expertos que le garanticen el mejor resultado posible; por ejemplo, ‘Chabaneix Abogados’, quienes llevan muchos años especializados en esta materia con un gran dominio de todo lo que afecta al ámbito internacional.

En ese orden de ideas, ellos cuentan con la capacidad de asesorarlo en todo lo que necesita saber, incluso con las causas que provocarían un rechazo o denegación de la extradición:

· No se permiten las extradiciones para infracciones leves, como sucede cuando el país que demanda la entrega de la persona para juzgarla no tiene la posibilidad de condenarlo por encima del año de cárcel. Si ya se encuentra condenada y se solicita la extradición para que la cumpla en el país, la pena no puede estar por debajo de los cuatro meses.

· Hay ciertos delitos por los que no se puede reclamar la extradición. Esto sucede cuando son delitos políticos (excepto delitos de terrorismo, los delitos de atentado contra la vida del jefe de Estado o un componente de su familia, y los crímenes contra la humanidad), delitos militares y los cometidos por los medios de comunicación.

· No es posible la extradición cuando la persona reclamada esté siendo o haya sido enjuiciada en España por el mismo hecho.

· Se deniega la extradición cuando el país que solicita la entrega del individuo no ofrece garantías de que la persona no va a ser ejecutada o sometida a una condena que atente contra su integridad o a tratos inhumanos.

Hay otros dos casos en las que se puede denegar la extradición, que es cuando dicha solicitud tiene el propósito de perseguir a una persona por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando el reclamado cuenta con menos de 18 años y su residencia habitual se sitúa en España.

La experiencia y los casos favorables, el mejor aval

A ‘Chabaneix Abogados’ penalistas le avalan varios años de experiencia, además de numerosos casos saldados con éxito, entre los que se encuentran las denegaciones de extradiciones a Venezuela, Egipto, México, Bielorrusia, China, Argentina, Brasil, Bolivia, Argelia o Kuwait, donde algunos de estos procedimientos tuvieron una gran repercusión internacional al tratarse de personajes especialmente conocidos.

Por lo tanto, resulta sumamente necesario contar con la ayuda de expertos como ‘Chabaneix Abogados’, quienes son capaces de brindarle la solución más beneficiosa ante un caso de extradición.