Familia de Dimar Torres cuenta que ha pasado en cinco años tras su muerte

Cúcuta

Se cumplen cinco años del fatídico día en el que militares asesinaron al firmante de paz Dimar Torres. Su familia diariamente lo recuerdan y siguen reclamando respuesta.

Dimar se movilizaba en su motocicleta en la vereda Carrizal en el municipio de Convención, cuando fue interceptado por militares, quienes presuntamente la justicia colombiana habría hecho parte de un plan orquestado para asesinarlo.

En momentos en los que su hijo ya cumple cinco años, su familia enfrentó una difícil situación porque era el responsable de sus padres y sus hermanas aún lo recuerdan a través de anécdotas.

Yoleima Torres, es una de las hermanas que hoy explica entre el dolor como lo recuerdan y piden que no se olvide esta historia y pide que “se haga justicia que esta muerte, no se quede impune”.

“La última vez que nos vimos fue en 2017, en febrero, el vino, me visitó dijo que hiciéramos unos documentos, me miró me dijo que yo estaba linda, que me quería mucho”, explicó.

Resaltó que “era muy amable con la gente, muy cariñoso, quería mucho a los sobrinos, le brindaba galerías. Él era el que miraba de mi mamá, le compraba las cosas a mi mamá”.

Concluyó que los sueños de Dimar Torres era tener una familia, pero sus sueños se truncaron por el asesinato que se registró en la zona del Catatumbo.