JEP expone avances en el cementerio central de Cúcuta

Cúcuta

Hay nuevos hallazgos en el cementerio central de Cúcuta donde se viene realizando una intervención que mantiene cerrado el camposanto mientras investigan algunos de los restos de víctimas de la violencia.

María del Pilar Valencia García, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz dijo a Caracol Radio que el ejercicio si ha presentado avances significativos en donde más de doscientos cuerpos han sido hallados y que podrían ser restos de víctimas de la violencia.

Señaló que “se han identificado otros sitios más, donde realmente el problema es más completo del que veníamos en sus inicios dentro del camposanto hay muchos lugares que se hacen llamar piscinas, que son unos cuartos donde se mezclan y usted encuentra todo tipo de cuerpos, algunos con señales de proyectiles, otros que ya fueron exhumados porque cumplieron el tiempo reglamentario”.

Recalcó además que “algo peor, en tierra, hemos encontrado que hemos encontrado hileras con un número no determinado de cuerpos en cada hueco, se pueden encontrar dos o tres cuerpos, no se sabe, no hay nombres de cómo llegaron allí de modo que tocó entonces seguir reforzando estas medidas”.