Película donde actúa Rene Pérez – Residente clausurará el FICCI 63

Bajo la premisa de seguir visibilizando las voces emergentes, y a los nuevos y nuevas realizadoras, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, cerrará su edición 63 el próximo 21 de abril en el Teatro Adolfo Mejía, con la ópera prima dirigida y escrita por la colombo-estadounidense Alessandra Lacorazza, In the summers.

La película que tendrá su premiere internacional en el marco del FICCI, crea un relato sobre la transformación y la inevitable calma que viene con aceptar la complejidad humana que atraviesan los lazos familiares, construyendo a su vez un sensible tejido de memorias que se diluyen con el paso del tiempo, evidenciando las cualidades de los intervalos y su efímera fuerza para darle forma a la identidad.

La película, ambientada en Las Cruces, Nuevo México, una pequeña ciudad en medio del desierto y rodeada de bares, cigarrillos y adicciones, es el lugar de encuentro de Violeta y Eva con su padre Vicente, a quién visitan cada verano esperando descubrir y re-conocer a su figura paterna. Narrada en cuatro diferentes espacios del tiempo, el espectador es testigo de la decadencia de Vicente (maravillosamente interpretado por Rene Pérez - Residente), pero también de los afectos, desencuentros y abismos que existen entre un padre y sus dos hijas.

Esta ópera prima de Alessandra Lacorazza, fue la gran ganadora en la más reciente edición del Sundance Film Festival al recibir el Gran Premio del Jurado y el Premio a Mejor Dirección en la sección de Cine Dramático Estadounidense; y cuenta con la participación de René Pérez – Residente, Sacha Calle, Isabella Mehiel, Leslie Grace y Emma Ramos.

El Festival decide cerrar su edición 63 con esta contundente y sensible película que contará con la presencia de su directora, buscando darle continuidad a uno de los principales objetivos del FICCI en su nueva dirección artística: ser plataforma para proyectar al mundo el futuro de las originales, autorales y diversas voces de cineastas emergentes en Latinoamérica y el mapa internacional.

“La mejor manera de cerrar esta maravillosa edición es presentar la primera película de la directora Colombo-Estadounidense Alessandra Lacorazza, con el debut cinematográfico de una de las voces más importantes e influyentes en Latinoamérica, la del cantante puertorriqueño, René Pérez – Residente, y con uno de los talentos actorales más prometedores como lo es Sacha Calle”, comenta el equipo de programación.

Sacha Calle, de origen colombiano, es una de las protagonistas de la cinta y cuenta con una carrera promisoria en Estados Unidos. Su reconocimiento actoral inició en 2018 al participar en la novela The Young and the Restless dónde interpretó a Lola Rosales y la llevó a ser nominada en los Premios Emmy como Mejor Artista Joven en 2020. También hizo parte de la cinta del universo DC del mundo del cómic, The Flash (2023), interpretando a Supergirl.

Por su parte, Alessandra Lacorazza es escritora, directora y editora queer. Su trabajo audiovisual ha abordado la memoria personal y cultural e incorpora temas de migración, alienación, comunidad y resiliencia. Su cortometraje Mami tuvo el estreno mundial en Palm Springs ShortFest (2019) y fue selección oficial en NALIP, New York Latino Film Festival, Durban Film Festival y Nitehawk Shorts. Fue becaria de escritura de guiones en 2020 con WGA-East y FilmNation, donde trabajó bajo la mentoría de Jim Taylor y Erica Matlin. Como editora, su trabajo se ha centrado en las comunidades queer y latinas participando en un sin número de festivales y publicaciones en línea que la llevó a ser preseleccionada a los Oscar por el cortometraje documental After Maria de la directora estadounidense Nadia Hallgren.