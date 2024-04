Comunidad de Trapiches en Villa del Rosario están reclamando agua

Cúcuta

Preocupados se han declarado los habitantes del sector de Trapiches en Villa del Rosario donde el agua no está llegando con tanta frecuencia, lo que está generando el malestar entre las comunidades.

Yulmi Crispín, habitante de la comunidad dijo a Caracol Radio que “nosotros por lo general nos están enviando el agua cada ocho o nueve días, o hasta diez días están el vital líquido, en este lugar son 250 familias que están padeciendo por esto. Tenemos unos tanques que tienen una dotación de mil litros y no alcanza para poder suministrar a toda la familia”.

Solicitan que con regularidad envíen en agua, como mínimo cada cuatro días, pues tienen muchos inconvenientes para abastecerse.

Brandon Rodríguez, otro de los líderes dijo a Caracol Radio que “son muchas las fallas por parte de la empresa de acueducto del municipio, ellos nos están suministrando agua que no alcanza, nos toca comprar en $80.000 y $90.000 pesos en cada carrotanque, y el recibo nos cuesta $60.000, y nos están suministrando poca agua, es una problemática bástate grande porque llega agua contaminada, turbia, sucia”.

Doris Amaya es otra de las residentes del sector dijo a Caracol Radio que “otra de las problemáticas más grandes es que el agua nos llega tipo once, doce, una de la madrugada y el tiempo que nos lo dejan es muy corto, no alcanza para hacer el aseo. Esto no es nuevo, pero es muy crítico”.

No descartan realizar movilizaciones o bloqueos en rutas de acceso como la autopista internacional, si no se adoptan los correctivos necesarios para suministrar el vital líquido.