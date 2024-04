Críticas desde el Concejo en los primeros 100 días de la administración municipal

Cúcuta

Desde el Concejo de la Ciudad de Cúcuta surgen críticas hacia el manejo de la administración municipal en los primeros 100 días de gobierno.

Aseguran que durante estos tres meses no se ha dado inicio a muchos de los proyectos que se venían planteando, además piden un trabajo articulado con la corporación para impulsar el desarrollo en la ciudad.

“Lamento profundamente el desacierto de los cucuteños en que, prácticamente ya estamos a punto de cumplir los 100 días de gobierno y vemos que esta administración no ha arrancado” aseguró el concejal Oliverio Castellanos.

Resaltan que son muchas las problemáticas que han sido presentadas a los diferentes despachos, y que aún no han obtenido la respuesta necesaria.

Agregó el concejal que “no hay avances en la recuperación de la malla vial, no hay avances en tema de seguridad, retrocedemos cada día más, no vemos acciones contundentes de gobierno, no vemos la recuperación del espacio público, no se avanza en el tema de habitante de calle, no hay una política pública clara, a pesar que ese fue uno de los grandes planes del alcalde, de lograr la resocialización, no hay nada claro en esta administración”