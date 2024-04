Violencia contra mujeres extranjeras preocupa a la Defensoría del Pueblo

Cúcuta

En medio del segundo encuentro de defensores públicos en el que se discutió de la violencia de género, uno de los temas de conversación fue las agresiones y vulneraciones a las que se ven sujetas las mujeres migrantes.

Las bandas trasnacionales podrían ser las responsables de este hecho, pero es un tema que deben definir las mismas autoridades, según explican desde la defensoría.

Este es un problema de mayores dimensiones, pues algunos de los delincuentes han identificado cuáles son las formas más ágiles de captar a las migrantes.

Pepe Ruiz Paredes, defensor del pueblo en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “la trata de mujeres, la violencia de género, y lo vemos en otras ciudades que son unas partes muy visibles en la comunidad nacional e internacional y es donde se ha podido visualizar”.

Comentó que “nosotros no sabemos que está pasando en la raya fronteriza porque es la misma situación de tener que irse o por el mismo miedo a que no tienen los documentos, por eso no lo denuncian y por eso los depredadores siguen haciendo de las suyas”.

La defensoría insiste en que es necesario que se denuncie este tipo de hechos que atentan contra la dignidad humana para que estos delitos no sean reincidentes.