Proceso contra alcalde por embargo pasará a CNE y Fiscalía

Cúcuta

La defensa del demandante en el proceso que llevó al embargo del alcalde de Cúcuta se pronunció frente al mensaje de rechazo del mandatario en el que asegura que las acusaciones son falsas.

Allí el alcalde afirmó que se trata de una firma falsa, lo que generó molestia en el demandante y su apoderado, quienes califican como una falta de respeto lo dicho por Acevedo.

“Me parece un irrespeto del señor del señor alcalde, porque uno cuando recibe un proceso como apoderado, uno hace la verificación pertinente. Nosotros no buscamos destituir al alcalde, la sanción es pagar y ¿con qué paga? con lo que tiene. El alcalde manifiesta que va a pedir el traslado a Medicina Legal, y me parece perfecto porque con eso podemos determinar que está faltando a la verdad” dijo a Caracol Radio José Gregorio Botello, apoderado de Ever Javier Arias.

Hace claridad en que no son dineros donados, sino prestados a la campaña, por eso se firmó una obligación clara y en la demanda se hace claridad a ello.

Aseguró que va “a oficiar directamente al CNE y a su vez voy a radicar una demanda ante la Fiscalía por ciertos delitos que tienen que ver con la omisión de reportar los dineros a Cuentas Claras. La idea no era esa, pero si el alcalde sale a desmentir y con algo que pone en juego el nombre del apoderado y del cliente que represento”

A raíz de esta denuncia han surgido más cobros relacionados a la campaña del mandatario local y que serán verificados y puestos a disposición de las autoridades.

“Recibí una serie de llamadas de muchas personas que tienen letras de cambio y pagarés firmados por el señor alcalde, una vez los revisemos y miremos la viabilidad, entramos a mirar los topes, si superan los gastos de campaña, sería un delito adicional y esto sí es grave” finalizó Botello.