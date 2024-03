¿Cuáles fueron las “excusas” de los congresistas para faltar a plenaria en Semana Santa?

Varias fueron las “excusas” que los congresistas usaron para faltar a plenaria durante la Semana Santa, para evitar sanciones o tal vez juicios de los colombianos.

Muchos faltaron a la plenaria que fue citada el pasado martes por Iván Name a las 9:00 am, con la excusa de estar enfermos y no poder asistir los dos días hábiles de la Semana Mayor. Aunque algunos otros se tomaron el trabajo de pedir permiso para no trabajar

¿Quiénes presentaron excusa médica?

-Aida Quilcue, senadora por el Maís y lideresa indígena del pueblo Nasa del Cauca

-Lidió Arturo García, senador del Partido Liberal de Bolívar

-Didier Lobo de Cambio Radical por el Cesar

-Edgar Díaz Contreras de Cambio Radical de Norte de Santander

-Carlos Julio González, también de Cambio Radical, de origen Huilense

-María Fernanda Cabal del Centro Democrático por el Valle

¿Quiénes pidieron licencia no remunerada?

Honorio Miguel Henríquez Pinedo del Centro Democrático por Bolívar y Nadia Blel Scaff del Partido Conservador también por Bolívar.

¿Quiénes pidieron permiso para no asistir durante Semana Santa?

Desde el jueves de la semana pasada hasta el domingo de resurrección, Claudia Pérez Giraldo y Juan Pablo Gallo tienen permiso para no asistir. Mientras que Angélica Lozano pidió permiso desde el viernes pasado hasta el domingo 31 de marzo.

Los únicos que pidieron permiso pero finalmente sí asistieron a la plenaria, fueron Alirio Barrera del Centro Democrático y Gloria Flórez del Pacto Histórico.