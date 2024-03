¿Cómo atraer la suerte en su día a día? Trucos personales y de decoración

Colombia

Son muchas las leyendas e historias sobre la trascendencia de la suerte y su posible vinculación con el azar. ¿Suerte y azar van ligados entre sí? Hay analistas y expertos que opinan que la principal diferencia es que la suerte es algo particular de cada individuo, mientras que el azar se refiere a un ente universal, algo que está escrito de manera fortuita. Una suerte subjetiva frente a un azar objetivo y escrito en el destino de la vida.

Según un estudio basado en la ciencia de la filosofía, la suerte hace referencia a un concepto irreductiblemente normativo por el cual una persona, individuo o agente obtiene un resultado con un procedimiento o resultado inesperado para el que no estaba preparado. En muchas leyendas, culturas y tradiciones, la suerte es el máximo exponencial de triunfo en la vida.

No obstante, personajes importantes en la historia como Albert Einstein, sostenían que la suerte la crea la propia persona, siempre y cuando el individuo en sí no tenga la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva más amplia y actuar en consecuencia. En otras palabras, no se puede elegir qué sucederá mañana, pero sí como prepararse para recibir el nuevo día con la máxima ambición.

Bajo el lema de todo reside en la mente, cada vez son más las personas que empiezan a creer en los mitos y leyendas sobre cómo atraer a la suerte, desde rituales caseros para mejorar el día a día, hasta tips de decoración del hogar para que la casa esté abierta a recibir las buenas vibras cada mes o temporada estival.

Tal es la importancia que está ganando la suerte en el quehacer diario, que empieza a convertirse en esa especie de “dios omnipotente” al que todos le rezan. Desde los estudiantes en los exámenes hasta los fieles amantes del deporte que buscan la ansiada suerte en las apuestas deportivas.

La suerte en 2024: los principales amuletos de la suerte

Uno de los elementos más icónicos asociados a esta ciencia son los llamados amuletos de la suerte, pequeños objetos que basados en diferentes culturas representan la suerte y sirven de guía para quienes los llevan encima.

Estos son algunos:

Pata de conejo

En el mundo occidental, el amuleto por excelencia es la pata de conejo, una creencia proveniente de los celtas. La premisa de esta ideología es que los conejos al vivir debajo de la tierra tienen la posibilidad de estar en contacto de manera directa con los dioses del submundo que forman la tierra, dotándoles de energía y magia para transportar al mundo real.

Trébol de cuatro hojas

Sin duda, el más conocido y común es el trébol de cuatro hojas. De hecho, es uno de los regalos más típicos en forma de pulsera, pendiente, collares o llaveros, especialmente entre las mujeres. Este trébol representa la fortuna, cada una de sus hojas aporta un cachito de esa suerte final. Una combinación de esperanza, amor, fe y suerte. El origen, aunque no es claro, se remonta a Irlanda, donde se usa el trébol como elemento para alejar el mal y filtrar solo el paso de vibras positivas.

El Buda sonriente y el Feng Shui

La suerte también representa el equilibrio entre lo bueno y la vida. Un concepto similar al que representa el Feng Shui, una técnica que se autodefine como el arte de buscar el equilibrio de la energía de las personas mediante la decoración y el orden del hogar. A través de esta práctica y siguiendo consejos de profesionales, la suerte llega mediante la organización de cada uno de los espacios o habitaciones de la casa. El objetivo no es otro que crear un entorno atractivo donde el ser humano sea capaz de conectar con la naturaleza, una de las fuentes de paz más demandadas por esta ciencia.

La colocación no se deja en manos del azar, sino que a través de cálculos y estudios científicos personalizados, cada espacio tiene unas características diferentes y únicas al resto de la casa para aprovechar la radiación de suerte mediante la armonía del hogar creando una conexión entre el interior y el exterior.

Además de la decoración, el Feng Shui tiene su propio amuleto de la suerte, el Buda sonriente. El buda como tal hace mención religiosa a quien consigue completar un ciclo eterno de iluminación espiritual. Es decir, conecta con el submundo y los dioses de la tierra. Por ello, basado en el buda y con el mismo objetivo que la Pata de Conejo, existe el Buda Sonriente. Este buda de la felicidad representa la prosperidad y se ha convertido en un icono de la suerte a nivel mundial.

Consejos del Feng Shui

Aunque en Colombia no hay estaciones, se pueden hacer rituales basados en las estaciones de otros países si es de los que cree en el poder de la energía. Recientemente se da inicio a la primavera, una etapa de renacimiento que da luz al apagado invierno.

En el Feng Shui, el ciclo de la primavera se asocia a la madera y la luna creciente, de una nueva vida. El primer paso sin duda alguna es hacer una limpieza profunda del hogar, tirando cualquier elemento nuevo que no haya aportado suerte. Hay que limpiar todos los cristales y espejos y comprar plantas verdes sobre paredes blancas.

El ritual para el 2024 según el Feng Shui es el de canela, naranja y laurel para abrirle la puerta al éxito en esta época. La recomendación es preparar los ingredientes y juntarlos en un bol la tarde previa al inicio de la primavera, justo después de haber limpiado la casa, con agua y vinagre y sal para retirar las antiguas experiencias del invierno.