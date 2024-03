Afinia activó plan de contingencia para garantizar servicio en Semana Santa

Con el propósito de garantizar la óptima prestación del servicio y atender en el menor tiempo posible cualquier requerimiento en la red de distribución de energía, con especial atención en las zonas turísticas y sitios de alta concentración de personas, Afinia, filial del Grupo EPM, activó su plan de contingencia para Semana Santa, que dispone de un mayor número de brigadas y personal técnico.

La filial del Grupo EPM tiene al servicio 600 personas, entre técnicos, operativos y administrativos para atender posibles eventualidades que se presenten en el sistema de distribución de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y los 11 municipios de Magdalena.

Dentro del plan logístico, en el departamento de Bolívar están habilitadas 60 brigadas de atención de daños, 21 brigadas de atención de poda, 4 de alta tensión, 5 de control de energía y 24 de PQR, entre otros recursos.

Además, en Semana Santa, con el fin de brindar atención oportuna a los clientes en Semana Santa, contará con el siguiente horario de atención especial entre el próximo martes 26 y domingo 31 de marzo.

Martes, 26 de marzo:

• Las oficinas comerciales de los municipios de Cartagena (Rubí y Pie de Popa), Turbaco, El Carmen de Bolívar, Magangué, Mompox, El Banco (Magdalena) contará con servicio en su horario habitual de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

• Los Centros de Atención de los municipios de Mahates, Santa Catalina, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa, María La Baja, Calamar, Zambrano, Arjona, Santana (Magdalena) y Santa Rosa del Sur trabajarán en su horario habitual de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Miércoles, 27 de marzo:

• No habrá atención presencial en ninguna de las oficinas comerciales del departamento de Bolívar, excepto los Centros de Atención de municipios de Mahates, Santa Catalina, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa, María La Baja, Calamar, Zambrano, Arjona, Santana (Magdalena) y Santa Rosa del Sur trabajarán en su horario habitual de 7:30 a.m. a 11:30 a.m., y 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Jueves 28 y viernes 29 de marzo:

• No habrá atención presencial.

Durante toda la Semana Santa la filial del Grupo EPM tendrá habilitados sus canales de atención virtual para que los clientes realicen sus solicitudes y aclaren dudas en el momento que lo requieran y desde el lugar donde se encuentren, con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los canales disponibles son:

Línea Afinia 115: a través de cualquier operador de telefonía fija o celular se puede llamar gratis marcando 115, para realizar reportes de daños o alertas sobre situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida de personas o animales.

Oficina virtual: ingresando a la página web www.afinia.com.co, los clientes pueden consultar y pagar su factura, realizar peticiones, quejas y reclamos, e ingresar al chat en línea para hacer reportes y demás consultas.

Aplicación Afiniapp: a través de esta aplicación se pueden reportar daños, consultar mantenimientos, pagar y descargar duplicados de facturas, denunciar irregularidades y encontrar recomendaciones sobre ahorro de energía. Si aún no la tienes, puedes descargarla en las tiendas App store (Apple), Google Play (Android) y App Gallery (Huawei).

Así mismo, estarán habilitadas las líneas 018000 919191 y 605 – 6502120, para realizar transacciones comerciales como consulta de facturación y solicitud de duplicados. De igual forma, solicitar reconexiones, realizar peticiones, quejas o reclamos; entre otros servicios. El horario de atención en estas líneas los días 26 y 27 de marzo será 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sábado 30 de marzo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

A partir del lunes 1° de abril se retomará el horario de atención al cliente en el horario habitual.