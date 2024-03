Usuarios de Nueva EPS preocupados por liquidación de contratos con algunas IPS

Cúcuta

La Nueva Eps reveló a través de su nuevo director Aldo Cadena sobre las pérdidas que superan los 411.000 millones de pesos, que podrían ser incluso más altas tomando en cuenta los pasivos que no se han contemplado en esta revisión de finanzas. Frente a esto se habla la posibilidad de terminar con algunos contratos a diferentes IPS.

Para Nicolás Salazar, representante del comité de usuarios de la nueva EPS, advierten que este es un claro ejemplo de la intervención del Estado a una EPS que según él podría estar orientado a finalizar con algunas funciones que podrían afectar el sistema y a su vez intentarían revivirlo de forma a la salud.

Destacó que “este es otro mecanismo más de presión del presidente para decir que las EPS están tan mal que están en quiebra y que no se pueden destinar los recursos y que hay que superar esta situación antes de pagarle a las IPS y generar una crisis como la está generando”.

Fue más allá al advertir que “el Gobierno Petro en su afán de que se realice la reforma y en su frustración va a afectar una cantidad de pacientes, en el sentido de que no tenemos medicamentos y no le quieren girar los dineros a la EPS y por consiguiente las IPS no están recibiendo los pagos por la atención y al no recibirlo, los trabajadores no reciben su sueldo y los usuarios no tienen a los profesionales que se requieren”.

Pidió revisar con lupa ese tema debido a las implicaciones que traerá para los usuarios de alto costo.