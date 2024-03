Sector tradicional de carga no estaría de acuerdo con UNIDOS en efectos de aumento de ACPM

Hay posiciones encontradas dentro del sector de transporte de carga con respecto al aumento del precio del combustible que proyecta el Ministerio de Hacienda. Todo esto se da entre los gremios que involucran a UNIDOS, quienes argumentan que el precio del Diesel no debe subir tanto como los 3000 pesos por galón que planteó Ecopetrol, y el sector tradicional de Carga, quienes defienden que tal aumento no sería dañino para la economía si se toman otras medidas.

La tesis del sector tradicional de carga tiene que ver con el Sistema de Información de Costos Eficientes (SICE-TAC) , el cual calcula el precio del flete para cada trayecto y lo que se debe pagar por parte del intermediario a cada transportista para cumplir con la labor. Según Alberto Palma, quien es director de la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia, esto no se estaría haciendo de forma correcta.

Por otro lado, asegura que un aumento en ACPM podría perjudicial para el costo de funcionamiento de los transportes de carga, siempre y cuando no se pague el precio establecido en el SICE-TAC; argumentando que, si los intermediarios pagaran ese monto, se podría subsanar la brecha que podría abrirse con el aumento del galón del Diesel.

“Si el precio del ACPM sube y no se nos paga lo establecido del SICE-TAC, este país fácilmente se puede parar en 60 días. Nos ponen a nosotros a subsidiar la economía del país, y eso si no lo podemos aceptar”, asegura Palma. Por esta razón le quieren pedir al gobierno que se obligue a que se pague este monto a los intermediarios para que no se afecte la economía.

“A nosotros nos obligan a recibir cualquier flete (…) pero los intermediarios si están cobrando lo que se debe cobrar”, asegura Palma, quien además menciona que al pagarse lo establecido en el Sistema se puede garantizar una operación sin contratiempos ni mayores impactos económicos.

El pasado 2023, la Superintendencia de Transporte sancionó a 16 empresas por incumplimientos en las normas de los costos de operación, debido a que presentaron inconsistencias en los pagos que establece el SICE-TAC; lo que llevó a abrir 258 investigaciones a las empresas que no suministraron esa información.