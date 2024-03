Aguas de Cartagena investiga fuga de agua cruda en Los Cerros de Albornoz

Gracias a la intervención de la Unidad de Gestión del Riesgo del Distrito se logró evacuar con éxito a 9 familias ubicadas sobre este tramo de tubería que conduce agua cruda a la planta de tratamiento El Bosque. Este operativo de desalojo, es esencial para salvaguardar la seguridad de las personas asentadas en esa zona.

Acuacar reitera que, actualmente, el suministro de agua se está prestando con total normalidad e informará oportunamente, si será necesaria alguna suspensión del servicio de acueducto .

Por lo anterior, la Empresa solicita a los usuarios no hacer acopio innecesario de agua para evitar desestabilizar el sistema, al igual, que hace un llamado a la comunidad a no prestar atención a rumores o cadenas de información no verificadas.