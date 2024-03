“La cumbre energética convocada por el Gobierno Petro no sirve para nada”: Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena anunció con profunda decepción que “Difieren de esta agenda unidireccional que no responde a las peticiones que desde nuestros territorios estamos haciendo al Gobierno Nacional, sobre la reducción inmediata en las tarifas de energía. Necesitamos acciones y decisiones definitivas e inmediatas y no paliativos centralistas a largo plazo. Lo que busca el ministro con esta ‘Cumbre’, ministro Andrés Camacho y viceministro, Javier Campillo, es que los Departamentos legitimemos un nuevo decreto para ‘frenar tarifas’, documento que estudiamos y donde descubrimos que en realidad no resuelve la problemática de las alzas en las tarifas de energía en el corto plazo. Además, la CREG tiene el quorum desintegrado, no hay comisionados en propiedad. Invitamos a todos los gobernadores, alcaldes y a la bancada Caribe en el Congreso, a seguir en esta Cruzada regional que busca lograr autonomía energética, la reducción inmediata de los costos en las tarifas de energía, y la búsqueda de alternativas en energías limpias, incluida las comunidades energéticas, política del presidente Gustavo Petro que respaldamos y en la que estamos trabajando.”

Además agregó, “Pedimos al Ministerio de Minas y Energía y a su funcionarios más compromiso, acciones y soluciones de fondo. Diálogo y disposición de escucha, esas que no encontramos en la metodología de esta Cumbre Energética. Menos discurso y más anuncios, ejecución. Son millones los afectados de este flagelo, quienes deben decidir entre comer o pagar el recibo de energía, millones que esperan soluciones inmediatas que mitiguen el problema. Es en los territorios y con la gente donde se toman las decisiones de fondo.”