Reconocido empresario cartagenero lanzó su libro 'Mis cuentos que son verdad'

William Farah Zakir es un reconocido empresario de la ciudad de Cartagena, fundador y gerente general de Ventura Foods, una empresa de alimentos.

El empresario, que se describe como un aficionado a la buena música, a la lectura y un amor inmenso por el mar, lanzó su nuevo libro ‘Mis cuentos que son verdad’ después de 10 años de haberlo planeado.

“A raíz de la pandemia, con un amigo que me acolita a todas las aventuras le dije, necesito irme de aquí para las Islas. Pero estaba prohibido, no había forma, la bahía cerrada, todo el tema. Bueno, el cuento fue que nos fuimos para las Islas, me llevé mi computador para estar conectado con la empresa y me llevé un cuaderno y un plumero y lápiz para tomar la decisión de empezar a escribirlo”, señaló el empresario.

William es el mayor de los hermanos de su familia y desde muy temprana edad fundó con sus padres Ventura Foods. Esta empresa hoy en día es líder del sector de alimentos en el país y exporta sus alimentos a Estados Unidos.

Por ahora el libro del empresario lo pueden conseguir directamente con él, pero muy pronto hará el lanzamiento oficial en Cartagena y se espera que en todo el país.